https://ria.ru/20250507/pobeda-2015458861.html

"Победа" отменит часть рейсов 7 мая

"Победа" отменит часть рейсов 7 мая - РИА Новости, 07.05.2025

"Победа" отменит часть рейсов 7 мая

Авиакомпания "Победа" в связи с введёнными ограничениями в ряде аэропортов РФ отменяет часть рейсов 7 мая, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:55:00+03:00

2025-05-07T09:55:00+03:00

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россия

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" в связи с введёнными ограничениями в ряде аэропортов РФ отменяет часть рейсов 7 мая, сообщила авиакомпания."В связи с введёнными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы", - сообщила авиакомпания.Там порекомендовали пассажирам следить за актуальной информацией удобным для них способом."Победа" напомнила вылетающим из "Внуково" о необходимости предъявления распечатанной маршрутной квитанции или посадочного талона для входа в аэропорт.

https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html

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2025

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россия, происшествия