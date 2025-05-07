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"Победа" отменит часть рейсов 7 мая - РИА Новости, 07.05.2025
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09:55 07.05.2025 (обновлено: 10:05 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015458861.html
"Победа" отменит часть рейсов 7 мая
"Победа" отменит часть рейсов 7 мая - РИА Новости, 07.05.2025
"Победа" отменит часть рейсов 7 мая
Авиакомпания "Победа" в связи с введёнными ограничениями в ряде аэропортов РФ отменяет часть рейсов 7 мая, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:55:00+03:00
2025-05-07T10:05:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" в связи с введёнными ограничениями в ряде аэропортов РФ отменяет часть рейсов 7 мая, сообщила авиакомпания."В связи с введёнными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы", - сообщила авиакомпания.Там порекомендовали пассажирам следить за актуальной информацией удобным для них способом."Победа" напомнила вылетающим из "Внуково" о необходимости предъявления распечатанной маршрутной квитанции или посадочного талона для входа в аэропорт.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
"Победа" отменит часть рейсов 7 мая

"Победа" отменит часть рейсов 7 мая из-за введенных ограничений в аэропортах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" в связи с введёнными ограничениями в ряде аэропортов РФ отменяет часть рейсов 7 мая, сообщила авиакомпания.
"В связи с введёнными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы", - сообщила авиакомпания.
Там порекомендовали пассажирам следить за актуальной информацией удобным для них способом.
"Победа" напомнила вылетающим из "Внуково" о необходимости предъявления распечатанной маршрутной квитанции или посадочного талона для входа в аэропорт.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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