https://ria.ru/20250507/pobeda-2015448398.html

Российские и китайские школьники приняли участие в акции "Субботник памяти"

Российские и китайские школьники приняли участие в акции "Субботник памяти" - РИА Новости, 07.05.2025

Российские и китайские школьники приняли участие в акции "Субботник памяти"

Российские и китайские школьники в среду впервые совместно приняли участие в акции “Субботник памяти”, которая прошла на советском военном мемориальном кладбище РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:55:00+03:00

2025-05-07T08:55:00+03:00

2025-05-07T08:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

шэньян

наталья прыжкова

красная армия

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДАЛЯНЬ (Китай), 7 мая – РИА Новости. Российские и китайские школьники в среду впервые совместно приняли участие в акции “Субботник памяти”, которая прошла на советском военном мемориальном кладбище в Даляне в северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, посвященное празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, провело генконсульство России в Шэньяне совместно с представителями министерства обороны РФ. В нем приняли участие учащиеся общеобразовательной школы при посольстве России в Китае и общеобразовательных учебных заведений Владивостока. С китайской стороны в акции поучаствовали учащиеся школы “Солнечная долина Хуася” из города Далянь. Вместе российские и китайские школьники провели уборочные работы на могилах советских солдат и офицеров в районе Люйшунькоу. “Это впервые, когда китайские и российские школьники вместе участвуют в акции “Субботник памяти”. А завтра они же продолжат участие в наших других памятных акциях - это и посадка деревьев на “Аллее памяти” и закладка “Капсулы памяти”, - рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. По ее словам, к мероприятиям ребята готовились заранее, записывали послание будущим поколениям. “Завтра они в торжественной форме зачитают свои послания, затем заложат их в капсулу и открыть они эту капсулу смогут только в 2045 году, когда мы все будем праздновать столетнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне”, - сказала Прыжкова. Генконсул рассказала, что изначально китайские школьники хотели приехать в составе 150 человек, но в Китае было нелегко найти равное количество российских школьников, поэтому, чтобы уравновесить число участников, количество желающих с китайской стороны пришлось сократить примерно до 40-50. “С этой школой мы взаимодействуем не так давно, всего полгода, но уже успели понять, насколько близка им Россия, насколько тщательно и бережно они хранят память о том вкладе, который внесли бойцы Красной армии в победу Северо-востока Китая над японским милитаризмом, о том, как советские специалисты в послевоенное время помогали восстанавливать и развивать китайскую промышленность”, - рассказала Прыжкова. По ее словам, генконсульство продолжит придумывать новые подобные инициативы и новые акции. Мемориальное кладбище в районе Люйшунькоу Даляня является крупнейшим российским военно-мемориальным объектом в Азии, а также крупнейшим захоронением иностранных граждан в Китае. На нем захоронены более 2 тысяч советских граждан, в том числе бойцы Красной армии, участвовавшие в освобождении Северо-востока Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, а также летчики и солдаты, погибшие в Корейской войне.

https://ria.ru/20250506/kitay-2015189371.html

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

https://ria.ru/20250430/kitaj-2014252187.html

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россия, китай, шэньян, наталья прыжкова, красная армия, 80-летие победы в великой отечественной войне