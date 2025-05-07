https://ria.ru/20250507/plan-2015470012.html

План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня

План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня - РИА Новости, 07.05.2025

План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня

План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта. РИА Новости, 07.05.2025

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тамбов

калуга

ярославль

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта. "У нас в Тамбове "Ковёр" до 12.00", — сказали в справочном бюро. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ближе к вечеру вторника.

https://ria.ru/20250507/kazan-2015466956.html

тамбов

калуга

ярославль

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2025

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тамбов, калуга, ярославль