https://ria.ru/20250507/plan-2015470012.html
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня - РИА Новости, 07.05.2025
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня
План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:48:00+03:00
2025-05-07T10:48:00+03:00
2025-05-07T10:48:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта. "У нас в Тамбове "Ковёр" до 12.00", — сказали в справочном бюро. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ближе к вечеру вторника.
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тамбов, калуга, ярославль
Тамбов, Калуга, Ярославль
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня
План "Ковер" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня