Рейтинг@Mail.ru
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/plan-2015470012.html
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня - РИА Новости, 07.05.2025
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня
План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:48:00+03:00
2025-05-07T10:48:00+03:00
тамбов
калуга
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта. "У нас в Тамбове "Ковёр" до 12.00", — сказали в справочном бюро. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ближе к вечеру вторника.
https://ria.ru/20250507/kazan-2015466956.html
тамбов
калуга
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбов, калуга, ярославль
Тамбов, Калуга, Ярославль
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня

План "Ковер" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня

© Фото : Администрация Тамбовской областиАэропорт "Тамбов" (Донское)
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Администрация Тамбовской области
Аэропорт "Тамбов" (Донское). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. План "Ковёр" в аэропорту "Донское" Тамбова продлится до полудня, сообщили РИА Новости в справочном бюро аэропорта.
"У нас в Тамбове "Ковёр" до 12.00", — сказали в справочном бюро.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ближе к вечеру вторника.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям
Вчера, 10:31
 
ТамбовКалугаЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала