https://ria.ru/20250507/peskov-2015645323.html

Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков

Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков

Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:16:00+03:00

2025-05-07T18:16:00+03:00

2025-05-07T18:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

киев

дмитрий песков

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html

россия

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