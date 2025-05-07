https://ria.ru/20250507/peskov-2015645323.html
Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков
Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков
Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:16:00+03:00
2025-05-07T18:16:00+03:00
2025-05-07T18:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
киев
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html
россия
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, киев, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, День Победы, В мире
Киев не заявил о готовности присоединиться к перемирию, заявил Песков
Песков: Москва не слышала ни одного заявления Киева о готовности к перемирию