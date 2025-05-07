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Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 07.05.2025 (обновлено: 18:23 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015639753.html
Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков
Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков
Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:05:00+03:00
2025-05-07T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
киев
в мире
павел зарубин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сказал, что Киев своими действиями продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям."Попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев, в мире, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Киев, В мире, Павел Зарубин
Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков

Песков: попытки Украины бить по мирным объектам оправдывают продолжение СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сказал, что Киев своими действиями продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям.
«
"Попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - подчеркнул Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковКиевВ миреПавел Зарубин
 
 
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