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Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков
Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков
Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:05:00+03:00
2025-05-07T18:05:00+03:00
2025-05-07T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сказал, что Киев своими действиями продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям."Попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - подчеркнул Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев, в мире, павел зарубин
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Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков
Песков: попытки Украины бить по мирным объектам оправдывают продолжение СВО