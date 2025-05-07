https://ria.ru/20250507/peskov-2015639753.html

Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков

Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО, заявил Песков

Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:05:00+03:00

2025-05-07T18:05:00+03:00

2025-05-07T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

киев

в мире

павел зарубин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сказал, что Киев своими действиями продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям."Попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев, в мире, павел зарубин