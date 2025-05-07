https://ria.ru/20250507/peskov-2015612126.html

Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков

Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков

Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:12:00+03:00

2025-05-07T17:12:00+03:00

2025-05-07T17:25:00+03:00

экономика

венесуэла

россия

дмитрий песков

владимир путин

николас мадуро

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам российско-венесуэльских переговоров.Переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялись в среду в Кремле, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами."(Обсуждалась) заинтересованность российских компаний в инвестиции Венесуэлы. Венесуэльцы готовы создавать для наших фирм весьма и весьма привлекательные условия", - сообщил Песков после встречи.

https://ria.ru/20250507/putin-2015564225.html

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экономика, венесуэла, россия, дмитрий песков, владимир путин, николас мадуро, в мире