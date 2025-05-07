Рейтинг@Mail.ru
Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 07.05.2025 (обновлено: 17:25 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015612126.html
Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков
Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков
Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:12:00+03:00
2025-05-07T17:25:00+03:00
экономика
венесуэла
россия
дмитрий песков
владимир путин
николас мадуро
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам российско-венесуэльских переговоров.Переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялись в среду в Кремле, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами."(Обсуждалась) заинтересованность российских компаний в инвестиции Венесуэлы. Венесуэльцы готовы создавать для наших фирм весьма и весьма привлекательные условия", - сообщил Песков после встречи.
https://ria.ru/20250507/putin-2015564225.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венесуэла, россия, дмитрий песков, владимир путин, николас мадуро, в мире
Экономика, Венесуэла, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Николас Мадуро, В мире
Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу, заявил Песков

Песков: Российский бизнес заинтересован инвестировать в Венесуэлу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам российско-венесуэльских переговоров.
Переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялись в среду в Кремле, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
"(Обсуждалась) заинтересованность российских компаний в инвестиции Венесуэлы. Венесуэльцы готовы создавать для наших фирм весьма и весьма привлекательные условия", - сообщил Песков после встречи.
Путин об Уго Чавесе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин назвал экс-президента Венесуэлы ярким лидером для Латинской Америки
Вчера, 15:19
 
ЭкономикаВенесуэлаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинНиколас МадуроВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала