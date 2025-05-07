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Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 07.05.2025 (обновлено: 15:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015563704.html
Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ
Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил спросить у Киева, зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:17:00+03:00
2025-05-07T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил спросить у Киева, зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать иностранные лидеры. "Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20250223/territorii-2001115969.html
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россия, киев, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков
Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ

Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки БПЛА на Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил спросить у Киева, зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать иностранные лидеры.
«
"Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий Песков
 
 
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