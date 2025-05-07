https://ria.ru/20250507/peskov-2015563704.html

Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ

Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025

Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил спросить у Киева, зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:17:00+03:00

2025-05-07T15:17:00+03:00

2025-05-07T15:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил спросить у Киева, зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать иностранные лидеры. "Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20250223/territorii-2001115969.html

россия

киев

украина

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Наталья Макарова

россия, киев, украина, дмитрий песков