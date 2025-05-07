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Песков назвал более привлекательным для России формат G20
Песков назвал более привлекательным для России формат G20 - РИА Новости, 07.05.2025
Песков назвал более привлекательным для России формат G20
Формат G20 является для РФ более привлекательным, чем "восьмерка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:03:00+03:00
2025-05-07T15:03:00+03:00
2025-05-07T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Формат G20 является для РФ более привлекательным, чем "восьмерка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что формат G8 больше неинтересен, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону. "Формат "двадцатки" (G20) для нас является более привлекательным", - добавил пресс-секретарь российского лидера. Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, большая двадцатка, g8, g7
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Большая двадцатка, G8, G7
Песков назвал более привлекательным для России формат G20
Песков: формат G20 является для России более привлекательным, чем "Восьмерка"