Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал более привлекательным для России формат G20 - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 07.05.2025 (обновлено: 15:06 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015559800.html
Песков назвал более привлекательным для России формат G20
Песков назвал более привлекательным для России формат G20 - РИА Новости, 07.05.2025
Песков назвал более привлекательным для России формат G20
Формат G20 является для РФ более привлекательным, чем "восьмерка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:03:00+03:00
2025-05-07T15:06:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
большая двадцатка
g8
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Формат G20 является для РФ более привлекательным, чем "восьмерка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что формат G8 больше неинтересен, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону. "Формат "двадцатки" (G20) для нас является более привлекательным", - добавил пресс-секретарь российского лидера. Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.
https://ria.ru/20250214/trump-1999355695.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, большая двадцатка, g8, g7
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Большая двадцатка, G8, G7
Песков назвал более привлекательным для России формат G20

Песков: формат G20 является для России более привлекательным, чем "Восьмерка"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Формат G20 является для РФ более привлекательным, чем "восьмерка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что формат G8 больше неинтересен, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
«
"Формат "двадцатки" (G20) для нас является более привлекательным", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.
Логотип G8 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России
14 февраля, 12:56
 
РоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампБольшая двадцаткаG8G7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала