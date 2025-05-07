https://ria.ru/20250507/peskov-2015546696.html
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков
Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:39:00+03:00
2025-05-07T14:39:00+03:00
2025-05-07T14:56:00+03:00
россия
дмитрий песков
g8
дональд трамп
g7
сша
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7."Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20250214/trump-1999355695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, g8, дональд трамп, g7, сша
Россия, Дмитрий Песков, G8, Дональд Трамп, G7, США
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков
Песков: формат G8 больше неинтересен, центр экономического развития сместился