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Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
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14:39 07.05.2025 (обновлено: 14:56 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015546696.html
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков
Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.05.2025
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россия
дмитрий песков
g8
дональд трамп
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7."Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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россия, дмитрий песков, g8, дональд трамп, g7, сша
Россия, Дмитрий Песков, G8, Дональд Трамп, G7, США
Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков

Песков: формат G8 больше неинтересен, центр экономического развития сместился

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.
«
"Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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