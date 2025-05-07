https://ria.ru/20250507/peskov-2015546696.html

Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков

Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Формат G8 давно неинтересен для России, заявил Песков

Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:39:00+03:00

2025-05-07T14:39:00+03:00

2025-05-07T14:56:00+03:00

россия

дмитрий песков

g8

дональд трамп

g7

сша

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7."Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20250214/trump-1999355695.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, g8, дональд трамп, g7, сша