https://ria.ru/20250507/peskov-2015517083.html

Любимого кефира Путина хватит всем россиянам, заявил Кремль

Любимого кефира Путина хватит всем россиянам, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025

Любимого кефира Путина хватит всем россиянам, заявил Кремль

Любимого кефира президента России Владимира Путина хватит не только ему, но и всем россиянам, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:53:00+03:00

2025-05-07T12:53:00+03:00

2025-05-07T12:53:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015217799_0:92:930:615_1920x0_80_0_0_ea682c96db83a519bcd7114f986231f2.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Любимого кефира президента России Владимира Путина хватит не только ему, но и всем россиянам, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы не волнуйтесь, Владимиру Владимировичу кефира хватит так же, как этого кефира хватит всем тем россиянам, которые желают его купить. Вы слышали заявление производителей, которые сказали, что они способны и обладают всем необходимым потенциалом и мощностями для наращивания производства в случае скачкообразного роста спроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, хватит ли любимого кефира президента на фоне популярности продукта. Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. В свою очередь, в компании сообщили РИА Новости, что готовы к росту спроса и могут увеличить объем выпускаемой продукции.

https://ria.ru/20250504/putin-2014891875.html

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, общество