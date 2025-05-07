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Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе
Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе - РИА Новости, 07.05.2025
Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе
Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:42:00+03:00
2025-05-07T12:42:00+03:00
2025-05-07T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе
Песков: инициатива Путина о прекращении огня в День Победы остается в силе