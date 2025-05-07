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Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
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12:42 07.05.2025 (обновлено: 12:44 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015511515.html
Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков
Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:42:00+03:00
2025-05-07T12:44:00+03:00
политика
россия
рамзан кадыров
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что сегодня президент встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча, президент продолжает работать с регионами. Кроме того, Кадыров будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков

Песков: Путин встретится с Кадыровым в среду

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что сегодня президент встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча, президент продолжает работать с регионами. Кроме того, Кадыров будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями", - сказал Песков журналистам.
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