https://ria.ru/20250507/peskov-2015511515.html

Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков

Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Путин встретится с Кадыровым в среду, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:42:00+03:00

2025-05-07T12:42:00+03:00

2025-05-07T12:44:00+03:00

политика

россия

рамзан кадыров

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что сегодня президент встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча, президент продолжает работать с регионами. Кроме того, Кадыров будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250507/peskov-2015511265.html

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политика, россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, владимир путин