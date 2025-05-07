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Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
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12:41 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/peskov-2015511003.html
Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль
Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль
Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:41:00+03:00
2025-05-07T12:41:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", - сказал Песков журналистам. Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html
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россия, украина, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль

Песков: позиция России по временному перемирию с Украиной известна

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", - сказал Песков журналистам.
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая
6 мая, 13:15
 
РоссияУкраинаДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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