https://ria.ru/20250507/peskov-2015511003.html

Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль

Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025

Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, заявил Кремль

Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:41:00+03:00

2025-05-07T12:41:00+03:00

2025-05-07T12:41:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", - сказал Песков журналистам. Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html

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россия, украина, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире