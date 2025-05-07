https://ria.ru/20250507/peregovory-2015698857.html

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго - РИА Новости, 07.05.2025

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго

Переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо в Кремле завершены, они продолжались около часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:02:00+03:00

2025-05-07T22:02:00+03:00

2025-05-07T22:03:00+03:00

республика конго

россия

владимир путин

москва

дени сассу-нгессо

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо в Кремле завершены, они продолжались около часа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле отмечали, что президенты в ходе переговоров рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух странСассу-Нгессо прибыл в Москву в среду. Он будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

республика конго

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика конго, россия, владимир путин, москва, дени сассу-нгессо