https://ria.ru/20250507/peregovory-2015698857.html
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго - РИА Новости, 07.05.2025
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго
Переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо в Кремле завершены, они продолжались около часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:02:00+03:00
2025-05-07T22:02:00+03:00
2025-05-07T22:03:00+03:00
республика конго
россия
владимир путин
москва
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо в Кремле завершены, они продолжались около часа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле отмечали, что президенты в ходе переговоров рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух странСассу-Нгессо прибыл в Москву в среду. Он будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, россия, владимир путин, москва, дени сассу-нгессо
Республика Конго, Россия, Владимир Путин, Москва, Дени Сассу-Нгессо
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Конго
Переговоры Путина и президента Конго в Кремле завершились, они длились почти час