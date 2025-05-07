Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле
Президенты России и Конго Путин и Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
"Один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки. По итогам петербургского саммита (Россия — Африка. — Прим. ред.) принят солидный пакет совместных документов, среди которых и развернутые декларации, и план действий до 2026 года. Работаем над их практической реализацией", — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что участие президента Республики Конго в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, подтверждает дружественный характер отношений с Москвой.
Как отметили в Кремле, главы государств рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран.
Ранее Путин уже провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся в четверг, пятницу и субботу.