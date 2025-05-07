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Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.05.2025
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21:25 07.05.2025 (обновлено: 21:51 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peregovory-2015692740.html
Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле
Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.05.2025
Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле
Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:25:00+03:00
2025-05-07T21:51:00+03:00
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николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. "Один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки. По итогам петербургского саммита (Россия — Африка. — Прим. ред.) принят солидный пакет совместных документов, среди которых и развернутые декларации, и план действий до 2026 года. Работаем над их практической реализацией", — подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что участие президента Республики Конго в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, подтверждает дружественный характер отношений с Москвой. Как отметили в Кремле, главы государств рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран. Ранее Путин уже провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся в четверг, пятницу и субботу.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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в мире, москва, венесуэла, монголия, владимир путин, дени сассу-нгессо, николас мадуро, россия
В мире, Москва, Венесуэла, Монголия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Николас Мадуро, Россия
Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле

Президенты России и Конго Путин и Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
"Один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки. По итогам петербургского саммита (Россия — Африка. — Прим. ред.) принят солидный пакет совместных документов, среди которых и развернутые декларации, и план действий до 2026 года. Работаем над их практической реализацией", — подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Вчера, 06:58
Путин добавил, что участие президента Республики Конго в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, подтверждает дружественный характер отношений с Москвой.
Как отметили в Кремле, главы государств рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран.
Ранее Путин уже провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся в четверг, пятницу и субботу.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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В миреМоскваВенесуэлаМонголияВладимир ПутинДени Сассу-НгессоНиколас МадуроРоссия
 
 
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