https://ria.ru/20250507/peregovory-2015692740.html

Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле

Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.05.2025

Президенты России и Конго начали переговоры в Кремле

Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:25:00+03:00

2025-05-07T21:25:00+03:00

2025-05-07T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. "Один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки. По итогам петербургского саммита (Россия — Африка. — Прим. ред.) принят солидный пакет совместных документов, среди которых и развернутые декларации, и план действий до 2026 года. Работаем над их практической реализацией", — подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что участие президента Республики Конго в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, подтверждает дружественный характер отношений с Москвой. Как отметили в Кремле, главы государств рассмотрят вопросы реализации достигнутых договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию и углублению сотрудничества двух стран. Ранее Путин уже провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся в четверг, пятницу и субботу.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, венесуэла, монголия, владимир путин, дени сассу-нгессо, николас мадуро, россия