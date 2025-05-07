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Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии
Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии - РИА Новости, 07.05.2025
Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:47:00+03:00
2025-05-07T19:47:00+03:00
2025-05-07T20:13:00+03:00
россия
абхазия
андрей белоусов
владимир ануа
закавказье
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Абхазия генерал-полковником Владимиром Ануа", - говорится в сообщении.По словам Белоусова, которые приводит ведомство, Республика Абхазия – надежный союзник России в Закавказье."В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – добавил глава МО РФ.В ведомстве уточнили, что Белоусов назвал седьмую российскую военную базу в Абхазии "важным элементом обеспечения региональной безопасности". Там особое внимание уделяется повышению ее боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей, рассказал министр.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Белоусов на встрече с министром обороны Абхазии
Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Ануа, сообщили в Минобороны
2025-05-07T19:47
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, абхазия, андрей белоусов, владимир ануа, закавказье
Россия, Абхазия, Андрей Белоусов, Владимир Ануа, Закавказье
Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии
Минобороны: Белоусов провел переговоры с коллегой из Абхазии Ануа