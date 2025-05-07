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Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии

Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии - РИА Новости, 07.05.2025

Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:47:00+03:00

2025-05-07T19:47:00+03:00

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россия

абхазия

андрей белоусов

владимир ануа

закавказье

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа и заявил о формировании общего пространства обороны двух стран, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Абхазия генерал-полковником Владимиром Ануа", - говорится в сообщении.По словам Белоусова, которые приводит ведомство, Республика Абхазия – надежный союзник России в Закавказье."В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – добавил глава МО РФ.В ведомстве уточнили, что Белоусов назвал седьмую российскую военную базу в Абхазии "важным элементом обеспечения региональной безопасности". Там особое внимание уделяется повышению ее боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей, рассказал министр.

https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов на встрече с министром обороны Абхазии Белоусов провел переговоры с министром обороны Абхазии Ануа, сообщили в Минобороны 2025-05-07T19:47 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, абхазия, андрей белоусов, владимир ануа, закавказье