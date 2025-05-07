https://ria.ru/20250507/peregovory-2015528737.html

Москалькова: Киев затягивает передачу захваченных жителей Курской области

Москалькова: Киев затягивает передачу захваченных жителей Курской области - РИА Новости, 07.05.2025

Москалькова: Киев затягивает передачу захваченных жителей Курской области

Киевские власти выставляют надуманные условия, по которым не возвращают в Россию мирных жителей Курской области, заявила РИА Новости федеральный омбудсмен... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:34:00+03:00

2025-05-07T13:34:00+03:00

2025-05-07T15:03:00+03:00

россия

здоровье - общество

киев

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украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевские власти выставляют надуманные условия, по которым не возвращают в Россию мирных жителей Курской области, заявила РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.Накануне она провела на украинско-белорусской границе переговоры с украинской стороной по поводу перспектив возвращения россиян, которых удерживают в Сумах."Эти граждане, которых ждут здесь близкие и родственники, которые находятся в отчаянии, что больше двух месяцев, с февраля, их не возвращают. Выставляются надуманные причины и некие условия по освобождению граждан Украины, которые задержаны за противодействие СВО и совершили действия, которые наши правоохранительные органы расценивают как нарушения, деяния, направленные на подрыв безопасности России", — сказала Москалькова.По ее словам, украинская сторона уверяет, что вернет удерживаемых россиян, но никаких конкретных дат не называет.При этом Россия возвращает украинских мирных жителей и раненых военнослужащих без каких-либо условий, отметила омбудсмен. "Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, которые на территории России совершили правонарушения или преступления и подлежали выдворению. Однако из-за того, что граница закрыта, из-за других обстоятельств они не направлялись на Украину. Они тоже были переданы без каких-либо условий", — сказала Москалькова.Омбудсмен подчеркнула, что очень важно продолжать диалог с Киевом. Родственники жителей Курской области написали руководству Украины письмо, в котором воззвали к милосердию, гуманизму и необходимости выполнять международные нормы, добавила она.В конце апреля Москалькова сообщила, что Украина удерживает 52 жителя Курской области.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250430/vsu-2014443107.html

https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html

https://ria.ru/20250426/sk-2013552126.html

россия

киев

курская область

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россия, здоровье - общество, киев, курская область, украина, татьяна москалькова