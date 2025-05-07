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В Пензе задержали иностранца за помощь пособнику ИГ* - РИА Новости, 07.05.2025
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22:52 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/penza-2015705473.html
В Пензе задержали иностранца за помощь пособнику ИГ*
В Пензе задержали иностранца за помощь пособнику ИГ* - РИА Новости, 07.05.2025
В Пензе задержали иностранца за помощь пособнику ИГ*
Иностранец задержан в Пензе по обвинению в содействии террористической деятельности за денежный перевод пособнику группировки "Исламское государство"*, сообщила РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:52:00+03:00
2025-05-07T22:52:00+03:00
происшествия
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САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Иностранец задержан в Пензе по обвинению в содействии террористической деятельности за денежный перевод пособнику группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. "Пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, 1999 года рождения, проживающего на территории региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Установлено, что злоумышленник посредством банковского приложения осуществил денежный перевод на банковскую карту, открытую и используемую с целью сбора денежных средств пособником запрещенной в России международной террористической организации... Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении. Следствие выясняет дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, добавили в ведомстве. "Я перевел в 2020 году Рауфу Гаджиеву, который является финансистом ИГИЛ*, я осознаю свою ошибку", - сказал задержанный на видео, предоставленном пресс-службой УФСБ. Лицо задержанного на видео скрыто. Фигурант отметил, что больше не повторит такой ошибки.* Запрещена в России
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происшествия, россия, пенза, исламское государство*
Происшествия, Россия, Пенза, Исламское государство*
В Пензе задержали иностранца за помощь пособнику ИГ*

В Пензе задержали иностранца за перевод денег пособнику ИГ

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Иностранец задержан в Пензе по обвинению в содействии террористической деятельности за денежный перевод пособнику группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
"Пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, 1999 года рождения, проживающего на территории региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Установлено, что злоумышленник посредством банковского приложения осуществил денежный перевод на банковскую карту, открытую и используемую с целью сбора денежных средств пособником запрещенной в России международной террористической организации... Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении.
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Следствие выясняет дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, добавили в ведомстве.
"Я перевел в 2020 году Рауфу Гаджиеву, который является финансистом ИГИЛ*, я осознаю свою ошибку", - сказал задержанный на видео, предоставленном пресс-службой УФСБ.
Лицо задержанного на видео скрыто. Фигурант отметил, что больше не повторит такой ошибки.
* Запрещена в России
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