https://ria.ru/20250507/pekin-2015578381.html

В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов

В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов - РИА Новости, 07.05.2025

В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов

С 15 по 17 августа в китайской столице пройдут первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:43:00+03:00

2025-05-07T16:43:00+03:00

2025-05-07T16:43:00+03:00

пекин

китай

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. С 15 по 17 августа в китайской столице пройдут первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. Соревнования между роботами пройдут на площадках национального стадиона "Птичье гнездо" и национального конькобежного стадиона "Ледяная лента" в Пекине, которые ранее принимали соревнования во время Олимпийских игр. Как отмечает телеканал, предстоящие игры станут "первыми в мире универсальными спортивными состязаниями, основными участниками которых являются человекоподобные роботы". Содержание предстоящих игр основано на традиционных видах спорта и будет включать в себя соревнования в 11 видах. Среди них семь видов легкой атлетики, в том числе бег на 100 метров, 400 метров, 1500 метров, эстафета четверых на 100 метров, бег на 100 метров с препятствиями, прыжки в длину и высоту с места, а также гимнастика и футбольные матчи в форматах два на два, три на три и пять на пять. В первую очередь будут оцениваться спортивные способности гуманоидных роботов, координация и умение работать в команде. Ранее корреспонденты РИА Новости посетили первый в мире совместный полумарафон людей и гуманоидных роботов, который состоялся в Пекине в апреле. Первым к финишу пришёл робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. Всего в соревнованиях приняли участие 20 роботов-гуманоидов.

https://ria.ru/20250506/kitaj-2015341362.html

https://ria.ru/20250419/roboty-gumanoidy-2012243421.html

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, китай, технологии