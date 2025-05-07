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В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов - РИА Новости, 07.05.2025
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16:43 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pekin-2015578381.html
В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов
В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов - РИА Новости, 07.05.2025
В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов
С 15 по 17 августа в китайской столице пройдут первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:43:00+03:00
2025-05-07T16:43:00+03:00
пекин
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технологии
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. С 15 по 17 августа в китайской столице пройдут первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. Соревнования между роботами пройдут на площадках национального стадиона "Птичье гнездо" и национального конькобежного стадиона "Ледяная лента" в Пекине, которые ранее принимали соревнования во время Олимпийских игр. Как отмечает телеканал, предстоящие игры станут "первыми в мире универсальными спортивными состязаниями, основными участниками которых являются человекоподобные роботы". Содержание предстоящих игр основано на традиционных видах спорта и будет включать в себя соревнования в 11 видах. Среди них семь видов легкой атлетики, в том числе бег на 100 метров, 400 метров, 1500 метров, эстафета четверых на 100 метров, бег на 100 метров с препятствиями, прыжки в длину и высоту с места, а также гимнастика и футбольные матчи в форматах два на два, три на три и пять на пять. В первую очередь будут оцениваться спортивные способности гуманоидных роботов, координация и умение работать в команде. Ранее корреспонденты РИА Новости посетили первый в мире совместный полумарафон людей и гуманоидных роботов, который состоялся в Пекине в апреле. Первым к финишу пришёл робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. Всего в соревнованиях приняли участие 20 роботов-гуманоидов.
https://ria.ru/20250506/kitaj-2015341362.html
https://ria.ru/20250419/roboty-gumanoidy-2012243421.html
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пекин, китай, технологии
Пекин, Китай, Технологии
В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов

В августе в Пекине впервые пройдут всемирные игры человекоподобных роботов

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. С 15 по 17 августа в китайской столице пройдут первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов, сообщило в среду Центральное телевидение Китая.
Соревнования между роботами пройдут на площадках национального стадиона "Птичье гнездо" и национального конькобежного стадиона "Ледяная лента" в Пекине, которые ранее принимали соревнования во время Олимпийских игр.
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Как отмечает телеканал, предстоящие игры станут "первыми в мире универсальными спортивными состязаниями, основными участниками которых являются человекоподобные роботы".
Содержание предстоящих игр основано на традиционных видах спорта и будет включать в себя соревнования в 11 видах. Среди них семь видов легкой атлетики, в том числе бег на 100 метров, 400 метров, 1500 метров, эстафета четверых на 100 метров, бег на 100 метров с препятствиями, прыжки в длину и высоту с места, а также гимнастика и футбольные матчи в форматах два на два, три на три и пять на пять.
В первую очередь будут оцениваться спортивные способности гуманоидных роботов, координация и умение работать в команде.
Ранее корреспонденты РИА Новости посетили первый в мире совместный полумарафон людей и гуманоидных роботов, который состоялся в Пекине в апреле. Первым к финишу пришёл робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. Всего в соревнованиях приняли участие 20 роботов-гуманоидов.
Человекоподобный робот Тянь Гун во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Пекине прошел первый в мире полумарафон людей и роботов
19 апреля, 10:46
 
ПекинКитайТехнологии
 
 
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