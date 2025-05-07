https://ria.ru/20250507/patriot-2015468198.html
СМИ сообщили Украине мрачные новости о системах Patriot
СМИ сообщили Украине мрачные новости о системах Patriot - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ сообщили Украине мрачные новости о системах Patriot
Поставки новых систем Patriot для Украины не поменяют ход конфликта с Россией, пишет Unherd. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:24:00+03:00
2025-05-07T10:24:00+03:00
2025-05-07T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поставки новых систем Patriot для Украины не поменяют ход конфликта с Россией, пишет Unherd."Решение отправить Украине дополнительную систему Patriot и бесполезно, и рискованно. Еще одна единица ЗРК на территории Украины не сможет кардинально изменить ход боевых действий", — говорится в материале.Как указал обозреватель, поставки этих западных систем ПВО займут несколько месяцев, а нехватка ракет к ним значительно снизит их эффективность.Кроме того, российские военные успешно продемонстрировали способность прорывать воздушную оборону комплексов Patriot, что лишило этот вид вооружения какой-либо тактической ценности, подчеркнул автор публикации.Газета The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США 4 мая сообщила, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции.
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В мире, Украина, Россия, США, ЗРК Patriot
СМИ сообщили Украине мрачные новости о системах Patriot
Unherd: новые системы Patriot для Украины не поменяют ход конфликта