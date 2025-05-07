https://ria.ru/20250507/pashinyan-2015572702.html
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:44:00+03:00
2025-05-07T15:44:00+03:00
2025-05-07T15:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am.В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.."Пашинян заявил в Национальном Собрании, что отправится в Москву для участия в Параде Победы", - сообщает издание.
https://ria.ru/20250507/zelenskij-2015482631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, москва, армения, никол пашинян, в мире, россия, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Армения, Никол Пашинян, В мире, Россия, Владимир Путин
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве
news.am: Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве