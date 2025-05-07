https://ria.ru/20250507/pashinyan-2015572702.html

Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве

Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:44:00+03:00

2025-05-07T15:44:00+03:00

2025-05-07T15:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

армения

никол пашинян

в мире

россия

владимир путин

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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am.В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.."Пашинян заявил в Национальном Собрании, что отправится в Москву для участия в Параде Победы", - сообщает издание.

https://ria.ru/20250507/zelenskij-2015482631.html

москва

армения

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

80-летие победы в великой отечественной войне, москва, армения, никол пашинян, в мире, россия, владимир путин