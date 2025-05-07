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Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:44 07.05.2025 (обновлено: 15:49 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pashinyan-2015572702.html
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:44:00+03:00
2025-05-07T15:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
армения
никол пашинян
в мире
россия
владимир путин
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am.В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.."Пашинян заявил в Национальном Собрании, что отправится в Москву для участия в Параде Победы", - сообщает издание.
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, армения, никол пашинян, в мире, россия, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Армения, Никол Пашинян, В мире, Россия, Владимир Путин
Пашинян подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве

news.am: Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве, сообщает в среду онлайн-издание news.am.
В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне..
«
"Пашинян заявил в Национальном Собрании, что отправится в Москву для участия в Параде Победы", - сообщает издание.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАрменияНикол ПашинянВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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