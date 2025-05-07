https://ria.ru/20250507/pashaev-2015594488.html

Дело Пашаева направили в суд

Дело Пашаева направили в суд - РИА Новости, 07.05.2025

Дело Пашаева направили в суд

Уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева направлено в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:22:00+03:00

2025-05-07T17:22:00+03:00

2025-05-07T17:22:00+03:00

происшествия

россия

петрозаводск

эльман пашаев

алексей блиновский

елена блиновская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973121867_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_f496f88f0635543f9ff52acdebc4ec6c.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева направлено в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Московской городской военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльмана Пашаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Уголовное дело направлено в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за оказание содействия в освобождении его и его супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов. Кроме того, считают следователи, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил покушение на хищение у жителя Петрозаводска 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. Из указанной суммы Пашаев получил 10,5 миллиона рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250325/pashaev-1973351425.html

https://ria.ru/20250325/pashaev-2007140505.html

россия

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, петрозаводск, эльман пашаев, алексей блиновский, елена блиновская