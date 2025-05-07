Дело Пашаева направили в суд
Дело экс-адвоката Пашаева направили в Донецкий гарнизонный военный суд
Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева направлено в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Московской городской военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльмана Пашаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Уголовное дело направлено в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за оказание содействия в освобождении его и его супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов.
Кроме того, считают следователи, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил покушение на хищение у жителя Петрозаводска 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. Из указанной суммы Пашаев получил 10,5 миллиона рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей.
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