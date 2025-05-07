https://ria.ru/20250507/papa-2015458179.html

Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ

Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ - РИА Новости, 07.05.2025

Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ

Католики во всем мире молятся об избрании нового папы Римского, а в день начала конклава в том числе в России будут служить специальные мессы, рассказал РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:51:00+03:00

2025-05-07T09:51:00+03:00

2025-05-07T09:51:00+03:00

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Католики во всем мире молятся об избрании нового папы Римского, а в день начала конклава в том числе в России будут служить специальные мессы, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет) откроется в Ватикане вечером 7 мая. Ему предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала. Как отметил епископ Николай, для верующих католиков избрание предстоятеля Церкви - это не просто "выборы нового папы". "Поэтому естественно, что в дни после прощания с папой Франциском католики во всем мире молятся об избрании главы церкви - преемника апостола Петра. Еще до начала формальной процедуры избрания Папы Римского, известной как конклав, миллионы католиков по всей земле в своих индивидуальных и совместных молитвах стали просить Господа о благословении для Церкви и о дарах Святого Духа для кардиналов, которые будут участвовать в выборах Папы Римского. Мы просим Господа, чтобы Он сам указал кардиналам того, кого Он сам избирает как преемника Святого Петра", - сказал епископ Николай Дубинин. Он напомнил, что в день открытия конклава в католических храмах пройдут особые мессы. "Конечно, начало конклава - это особый момент. В этот день во многих храмах мира будет совершаться Святая Месса, в которой используются особые тексты молитв об избрании нового понтифика. Конечно, это актуально и для России. Например, в Санкт-Петербурге в этот день в 19.00 состоится Святая Месса в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. С уверенностью можно сказать, что подобные Святые Мессы пройдут в дни конклава не только в кафедральных соборах, но и в большинстве приходских храмов страны. Вся наша церковь сейчас взывает к Святому Духу, чтобы он освещал сердца и разумы наших кардиналов в эти столь важные дни", - рассказал представитель Католической церкви. Он добавил, что сами кардиналы просят верующих поддержать их усиленной молитвой, "поскольку избрание Папы Римского - это весьма ответственное дело мирового значения, в котором важно не руководствоваться чисто человеческими мотивами, взглядами и интересами, важно не поддаться человеческим эмоциям и искушениям влияния и власти". В свою очередь, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что после похорон Понтифика священникам рекомендовано проводить особые богослужения, а всем верующим - помнить в своих молитвах как об усопшем папе, так и о помощи Святого Духа в избрании его преемника, причем такие личные молитвы можно совершать в свободной форме. Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, "но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".

https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html

https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html

https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск