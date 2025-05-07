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Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ - РИА Новости, 07.05.2025
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Религия
 
09:51 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/papa-2015458179.html
Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ
Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ - РИА Новости, 07.05.2025
Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ
Католики во всем мире молятся об избрании нового папы Римского, а в день начала конклава в том числе в России будут служить специальные мессы, рассказал РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:51:00+03:00
2025-05-07T09:51:00+03:00
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Католики во всем мире молятся об избрании нового папы Римского, а в день начала конклава в том числе в России будут служить специальные мессы, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет) откроется в Ватикане вечером 7 мая. Ему предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала. Как отметил епископ Николай, для верующих католиков избрание предстоятеля Церкви - это не просто "выборы нового папы". "Поэтому естественно, что в дни после прощания с папой Франциском католики во всем мире молятся об избрании главы церкви - преемника апостола Петра. Еще до начала формальной процедуры избрания Папы Римского, известной как конклав, миллионы католиков по всей земле в своих индивидуальных и совместных молитвах стали просить Господа о благословении для Церкви и о дарах Святого Духа для кардиналов, которые будут участвовать в выборах Папы Римского. Мы просим Господа, чтобы Он сам указал кардиналам того, кого Он сам избирает как преемника Святого Петра", - сказал епископ Николай Дубинин. Он напомнил, что в день открытия конклава в католических храмах пройдут особые мессы. "Конечно, начало конклава - это особый момент. В этот день во многих храмах мира будет совершаться Святая Месса, в которой используются особые тексты молитв об избрании нового понтифика. Конечно, это актуально и для России. Например, в Санкт-Петербурге в этот день в 19.00 состоится Святая Месса в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. С уверенностью можно сказать, что подобные Святые Мессы пройдут в дни конклава не только в кафедральных соборах, но и в большинстве приходских храмов страны. Вся наша церковь сейчас взывает к Святому Духу, чтобы он освещал сердца и разумы наших кардиналов в эти столь важные дни", - рассказал представитель Католической церкви. Он добавил, что сами кардиналы просят верующих поддержать их усиленной молитвой, "поскольку избрание Папы Римского - это весьма ответственное дело мирового значения, в котором важно не руководствоваться чисто человеческими мотивами, взглядами и интересами, важно не поддаться человеческим эмоциям и искушениям влияния и власти". В свою очередь, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что после похорон Понтифика священникам рекомендовано проводить особые богослужения, а всем верующим - помнить в своих молитвах как об усопшем папе, так и о помощи Святого Духа в избрании его преемника, причем такие личные молитвы можно совершать в свободной форме. Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, "но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html
https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ

Епископ Дубинин: католики во всем мире молятся об избрании нового папы римского

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Католики во всем мире молятся об избрании нового папы Римского, а в день начала конклава в том числе в России будут служить специальные мессы, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет) откроется в Ватикане вечером 7 мая. Ему предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала.
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Как отметил епископ Николай, для верующих католиков избрание предстоятеля Церкви - это не просто "выборы нового папы".
"Поэтому естественно, что в дни после прощания с папой Франциском католики во всем мире молятся об избрании главы церкви - преемника апостола Петра. Еще до начала формальной процедуры избрания Папы Римского, известной как конклав, миллионы католиков по всей земле в своих индивидуальных и совместных молитвах стали просить Господа о благословении для Церкви и о дарах Святого Духа для кардиналов, которые будут участвовать в выборах Папы Римского. Мы просим Господа, чтобы Он сам указал кардиналам того, кого Он сам избирает как преемника Святого Петра", - сказал епископ Николай Дубинин.
Он напомнил, что в день открытия конклава в католических храмах пройдут особые мессы.
"Конечно, начало конклава - это особый момент. В этот день во многих храмах мира будет совершаться Святая Месса, в которой используются особые тексты молитв об избрании нового понтифика. Конечно, это актуально и для России. Например, в Санкт-Петербурге в этот день в 19.00 состоится Святая Месса в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. С уверенностью можно сказать, что подобные Святые Мессы пройдут в дни конклава не только в кафедральных соборах, но и в большинстве приходских храмов страны. Вся наша церковь сейчас взывает к Святому Духу, чтобы он освещал сердца и разумы наших кардиналов в эти столь важные дни", - рассказал представитель Католической церкви.
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Он добавил, что сами кардиналы просят верующих поддержать их усиленной молитвой, "поскольку избрание Папы Римского - это весьма ответственное дело мирового значения, в котором важно не руководствоваться чисто человеческими мотивами, взглядами и интересами, важно не поддаться человеческим эмоциям и искушениям влияния и власти".
В свою очередь, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что после похорон Понтифика священникам рекомендовано проводить особые богослужения, а всем верующим - помнить в своих молитвах как об усопшем папе, так и о помощи Святого Духа в избрании его преемника, причем такие личные молитвы можно совершать в свободной форме.
Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, "но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".
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