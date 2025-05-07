В Индии открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ
В Нью-Дели открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ
© AP Photo / Manish SwarupТуристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Manish Swarup
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в честь награжденных советскими орденами и медалями индийцев-участников Великой Отечественной войны открыли в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Доска, на которой перечислены имена награжденных советскими наградами граждан Индии, была установлена перед Русским домом в Нью-Дели. На ней перечислены имена субедара Бирта Сингха Гурунга, награжденного Орден Отечественной войны первой степени, субедара Нараяна Пао Никкама и хавилдара Гаджендеры Синха, награжденных орденом Красной звезды, и пилота Биджоянанды Патнаика, получившего медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне".
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В открытии мемориальной доски участвовали посол России в Индии Денис Алипов, руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова и президент партии "Биджу джаната дал" Навин Патнаик – сын одного из награжденных индийцев.
"Впервые в Азии мы отдаем дань памяти индийским солдатам, которые внесли большой вклад в их достижение нашей победы. Мы очень рады, что в этой церемонии вместе с послом Российской Федерации Денисом Алиповым принимает участие Навин Патнаик", - заявила на открытии мемориала глава представительства Россотрудничества в Индии.
Посол России в Индии отметил, что для народа России 9 мая — это не просто дата в истории, а священный день памяти, траура и гордости.
"Мы вспоминаем павших, сражавшихся на далеких фронтах и в осажденных городах, в горящих деревнях, в разрушенных школах и госпиталях. Многие из нас пришли сегодня утром с портретами наших отцов-ветеранов, наших дедов и прадедов в рамках "Бессмертного полка", глубоко трогательной традиции, которая выросла на русской земле и теперь живет во многих уголках мира. Именно эта память связывает нас не только в скорби, но и в общей приверженности никогда не забывать. В те судьбоносные годы ряд индийских граждан встали на сторону союзников и были награждены медалями и орденами советским, а позднее и российским правительством. Памятная доска с именами четырех героев была создана Международным центром визуальных искусств Удайпура и теперь установлена в центре Нью-Дели… Этот простой, но достойный жест позволяет всем проходящим остановиться, поразмыслить и вспомнить, что в час испытаний наши народы держались вместе", - отметил посол.