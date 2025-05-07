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В Индии открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pamyatnik-2015440224.html
В Индии открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ
В Индии открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
В Индии открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ
Мемориальную доску в честь награжденных советскими орденами и медалями индийцев-участников Великой Отечественной войны открыли в Нью-Дели, передает... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:38:00+03:00
2025-05-07T07:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
индия
россия
нью-дели
денис алипов
елена ремизова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745601431_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_5d2f5829e6aaa58d798c2ac8df3c16f7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в честь награжденных советскими орденами и медалями индийцев-участников Великой Отечественной войны открыли в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Доска, на которой перечислены имена награжденных советскими наградами граждан Индии, была установлена перед Русским домом в Нью-Дели. На ней перечислены имена субедара Бирта Сингха Гурунга, награжденного Орден Отечественной войны первой степени, субедара Нараяна Пао Никкама и хавилдара Гаджендеры Синха, награжденных орденом Красной звезды, и пилота Биджоянанды Патнаика, получившего медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне". В открытии мемориальной доски участвовали посол России в Индии Денис Алипов, руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова и президент партии "Биджу джаната дал" Навин Патнаик – сын одного из награжденных индийцев. "Впервые в Азии мы отдаем дань памяти индийским солдатам, которые внесли большой вклад в их достижение нашей победы. Мы очень рады, что в этой церемонии вместе с послом Российской Федерации Денисом Алиповым принимает участие Навин Патнаик", - заявила на открытии мемориала глава представительства Россотрудничества в Индии. Посол России в Индии отметил, что для народа России 9 мая — это не просто дата в истории, а священный день памяти, траура и гордости. "Мы вспоминаем павших, сражавшихся на далеких фронтах и в осажденных городах, в горящих деревнях, в разрушенных школах и госпиталях. Многие из нас пришли сегодня утром с портретами наших отцов-ветеранов, наших дедов и прадедов в рамках "Бессмертного полка", глубоко трогательной традиции, которая выросла на русской земле и теперь живет во многих уголках мира. Именно эта память связывает нас не только в скорби, но и в общей приверженности никогда не забывать. В те судьбоносные годы ряд индийских граждан встали на сторону союзников и были награждены медалями и орденами советским, а позднее и российским правительством. Памятная доска с именами четырех героев была создана Международным центром визуальных искусств Удайпура и теперь установлена в центре Нью-Дели… Этот простой, но достойный жест позволяет всем проходящим остановиться, поразмыслить и вспомнить, что в час испытаний наши народы держались вместе", - отметил посол.
https://ria.ru/20250507/indiya-2015439968.html
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в мире, индия, россия, нью-дели, денис алипов, елена ремизова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Денис Алипов, Елена Ремизова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Индии открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ

В Нью-Дели открыли мемориал в честь индийцев-участников ВОВ

© AP Photo / Manish SwarupТуристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в честь награжденных советскими орденами и медалями индийцев-участников Великой Отечественной войны открыли в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Доска, на которой перечислены имена награжденных советскими наградами граждан Индии, была установлена перед Русским домом в Нью-Дели. На ней перечислены имена субедара Бирта Сингха Гурунга, награжденного Орден Отечественной войны первой степени, субедара Нараяна Пао Никкама и хавилдара Гаджендеры Синха, награжденных орденом Красной звезды, и пилота Биджоянанды Патнаика, получившего медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне".
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В столице Индии прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 07:31
В открытии мемориальной доски участвовали посол России в Индии Денис Алипов, руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова и президент партии "Биджу джаната дал" Навин Патнаик – сын одного из награжденных индийцев.
"Впервые в Азии мы отдаем дань памяти индийским солдатам, которые внесли большой вклад в их достижение нашей победы. Мы очень рады, что в этой церемонии вместе с послом Российской Федерации Денисом Алиповым принимает участие Навин Патнаик", - заявила на открытии мемориала глава представительства Россотрудничества в Индии.
Посол России в Индии отметил, что для народа России 9 мая — это не просто дата в истории, а священный день памяти, траура и гордости.
"Мы вспоминаем павших, сражавшихся на далеких фронтах и в осажденных городах, в горящих деревнях, в разрушенных школах и госпиталях. Многие из нас пришли сегодня утром с портретами наших отцов-ветеранов, наших дедов и прадедов в рамках "Бессмертного полка", глубоко трогательной традиции, которая выросла на русской земле и теперь живет во многих уголках мира. Именно эта память связывает нас не только в скорби, но и в общей приверженности никогда не забывать. В те судьбоносные годы ряд индийских граждан встали на сторону союзников и были награждены медалями и орденами советским, а позднее и российским правительством. Памятная доска с именами четырех героев была создана Международным центром визуальных искусств Удайпура и теперь установлена в центре Нью-Дели… Этот простой, но достойный жест позволяет всем проходящим остановиться, поразмыслить и вспомнить, что в час испытаний наши народы держались вместе", - отметил посол.
Города Мира. Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
Вчера, 06:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреИндияРоссияНью-ДелиДенис АлиповЕлена РемизоваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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