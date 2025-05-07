https://ria.ru/20250507/pakistan-2015712359.html

Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности

Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.05.2025

Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности

Граничащие с Пакистаном районы индийского штата Пенджаб переведены в режим повышенной готовности, отменены общественные мероприятия, сообщил Аман Арора, глава... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:55:00+03:00

2025-05-07T23:55:00+03:00

2025-05-07T23:56:00+03:00

в мире

пакистан

индия

пенджаб (пакистан)

операция синдур в пакистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015449926_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_b7fc069fa8b6575296fc3298adcbc720.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граничащие с Пакистаном районы индийского штата Пенджаб переведены в режим повышенной готовности, отменены общественные мероприятия, сообщил Аман Арора, глава регионального отделения "Партии простого человека" ("Аам адми пати", AAP). "Все приграничные районы Пенджаба переведены в состояние повышенной готовности, а общественные мероприятия отменены после ракетных ударов Индии по девяти объектам в Пакистане, связанным с террористическими организациями", - приводит газета Hindustan Times слова политика. По его словам, штат Пенджаб имеет стратегическое значение, поскольку его общая протяженность границы с Пакистаном составляет 532 километра. "Если Пакистан нанесет ответный удар, мы будем полностью готовы. Мы предполагали, что после удара индийских сил Пакистан попытается ответить контратакой. Все необходимые меры уже приняты", - добавил Аман Арора. Он также уточнил, что полиция штата, выступая второй линией обороны, полностью подготовлена и готова поддержать армию Индии в случае любой атаки со стороны Пакистана. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015671337.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015709943.html

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015569890.html

пакистан

индия

пенджаб (пакистан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, индия, пенджаб (пакистан), операция синдур в пакистане