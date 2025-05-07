Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности
Граничащие с Пакистаном районы Индии перевели в режим повышенной готовности
© AP Photo / K.M. ChaudaryАвтомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб
© AP Photo / K.M. Chaudary
Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граничащие с Пакистаном районы индийского штата Пенджаб переведены в режим повышенной готовности, отменены общественные мероприятия, сообщил Аман Арора, глава регионального отделения "Партии простого человека" ("Аам адми пати", AAP).
По его словам, штат Пенджаб имеет стратегическое значение, поскольку его общая протяженность границы с Пакистаном составляет 532 километра.
"Если Пакистан нанесет ответный удар, мы будем полностью готовы. Мы предполагали, что после удара индийских сил Пакистан попытается ответить контратакой. Все необходимые меры уже приняты", - добавил Аман Арора.
Он также уточнил, что полиция штата, выступая второй линией обороны, полностью подготовлена и готова поддержать армию Индии в случае любой атаки со стороны Пакистана.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.