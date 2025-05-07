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Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.05.2025
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23:55 07.05.2025 (обновлено: 23:56 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015712359.html
Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности
Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.05.2025
Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности
Граничащие с Пакистаном районы индийского штата Пенджаб переведены в режим повышенной готовности, отменены общественные мероприятия, сообщил Аман Арора, глава... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:55:00+03:00
2025-05-07T23:56:00+03:00
в мире
пакистан
индия
пенджаб (пакистан)
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граничащие с Пакистаном районы индийского штата Пенджаб переведены в режим повышенной готовности, отменены общественные мероприятия, сообщил Аман Арора, глава регионального отделения "Партии простого человека" ("Аам адми пати", AAP). "Все приграничные районы Пенджаба переведены в состояние повышенной готовности, а общественные мероприятия отменены после ракетных ударов Индии по девяти объектам в Пакистане, связанным с террористическими организациями", - приводит газета Hindustan Times слова политика. По его словам, штат Пенджаб имеет стратегическое значение, поскольку его общая протяженность границы с Пакистаном составляет 532 километра. "Если Пакистан нанесет ответный удар, мы будем полностью готовы. Мы предполагали, что после удара индийских сил Пакистан попытается ответить контратакой. Все необходимые меры уже приняты", - добавил Аман Арора. Он также уточнил, что полиция штата, выступая второй линией обороны, полностью подготовлена и готова поддержать армию Индии в случае любой атаки со стороны Пакистана. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015671337.html
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в мире, пакистан, индия, пенджаб (пакистан), операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Пенджаб (Пакистан), Операция Синдур в Пакистане
Индия перевела границу с Пакистаном в режим повышенной готовности

Граничащие с Пакистаном районы Индии перевели в режим повышенной готовности

© AP Photo / K.M. ChaudaryАвтомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб
Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граничащие с Пакистаном районы индийского штата Пенджаб переведены в режим повышенной готовности, отменены общественные мероприятия, сообщил Аман Арора, глава регионального отделения "Партии простого человека" ("Аам адми пати", AAP).
"Все приграничные районы Пенджаба переведены в состояние повышенной готовности, а общественные мероприятия отменены после ракетных ударов Индии по девяти объектам в Пакистане, связанным с террористическими организациями", - приводит газета Hindustan Times слова политика.
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По его словам, штат Пенджаб имеет стратегическое значение, поскольку его общая протяженность границы с Пакистаном составляет 532 километра.
"Если Пакистан нанесет ответный удар, мы будем полностью готовы. Мы предполагали, что после удара индийских сил Пакистан попытается ответить контратакой. Все необходимые меры уже приняты", - добавил Аман Арора.
Он также уточнил, что полиция штата, выступая второй линией обороны, полностью подготовлена и готова поддержать армию Индии в случае любой атаки со стороны Пакистана.
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В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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