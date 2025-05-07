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Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту - РИА Новости, 07.05.2025
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23:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015710691.html
Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту
Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту - РИА Новости, 07.05.2025
Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту
Конфликт с Индией может затронуть экспортные поставки пакистанских товаров на почти 34 миллиарда долларов в год, больше всего это может сказаться на поставках... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:38:00+03:00
2025-05-07T23:38:00+03:00
технологии
пакистан
индия
исламабад
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт с Индией может затронуть экспортные поставки пакистанских товаров на почти 34 миллиарда долларов в год, больше всего это может сказаться на поставках текстиля, одежды и риса, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Пакистана. Так, пакистанский экспорт по итогам прошлого года достиг 33,6 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала постельное белье и другой текстиль - 5,5 миллиарда долларов, одежду трикотажную и вязаную одежду и аксессуары - 4,8 миллиарда, одежду и аксессуары из других материалов, а также рис - по почти 4 миллиарда, а еще хлопковые ткани - на 2,7 миллиарда. Следом расположились почтовые марки, а также марки госпошлин, гербовая бумага и другая подобная продукция - их Пакистан экспортировал на 1,7 миллиарда долларов. Меди и изделий из нее Исламабад продал своим партнерам на 842,5 миллиона долларов, изделий из кожи, в основном одежды - на 668,6 миллиона, медицинских и ветеринарных приборов - на 449,1 миллиона. Замкнуло десятку охлажденное мясо крупного рогатого скота - 374,1 миллиона. Больше всего в прошлом году Пакистан экспортировал товары в США - 5,6 миллиарда долларов, ОАЭ - 2,42 миллиарда, Китай - 2,35 миллиарда, Великобританию - 2,2 миллиарда и Германию - 1,7 миллиарда. Россия расположилась на 59-ом месте. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/indija-2015531929.html
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пакистан
индия
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технологии, пакистан, индия, исламабад, операция синдур в пакистане
Технологии, Пакистан, Индия, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане
Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту

Конфликт с Индией может затронуть пакистанский экспорт на 34 миллиарда долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт с Индией может затронуть экспортные поставки пакистанских товаров на почти 34 миллиарда долларов в год, больше всего это может сказаться на поставках текстиля, одежды и риса, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Пакистана.
Так, пакистанский экспорт по итогам прошлого года достиг 33,6 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала постельное белье и другой текстиль - 5,5 миллиарда долларов, одежду трикотажную и вязаную одежду и аксессуары - 4,8 миллиарда, одежду и аксессуары из других материалов, а также рис - по почти 4 миллиарда, а еще хлопковые ткани - на 2,7 миллиарда.
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 13:47
Следом расположились почтовые марки, а также марки госпошлин, гербовая бумага и другая подобная продукция - их Пакистан экспортировал на 1,7 миллиарда долларов. Меди и изделий из нее Исламабад продал своим партнерам на 842,5 миллиона долларов, изделий из кожи, в основном одежды - на 668,6 миллиона, медицинских и ветеринарных приборов - на 449,1 миллиона. Замкнуло десятку охлажденное мясо крупного рогатого скота - 374,1 миллиона.
Больше всего в прошлом году Пакистан экспортировал товары в США - 5,6 миллиарда долларов, ОАЭ - 2,42 миллиарда, Китай - 2,35 миллиарда, Великобританию - 2,2 миллиарда и Германию - 1,7 миллиарда. Россия расположилась на 59-ом месте.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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3 мая, 09:58
 
ТехнологииПакистанИндияИсламабадОперация Синдур в Пакистане
 
 
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