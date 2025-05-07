Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту
Конфликт с Индией может затронуть пакистанский экспорт на 34 миллиарда долларов
Доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт с Индией может затронуть экспортные поставки пакистанских товаров на почти 34 миллиарда долларов в год, больше всего это может сказаться на поставках текстиля, одежды и риса, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Пакистана.
Так, пакистанский экспорт по итогам прошлого года достиг 33,6 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала постельное белье и другой текстиль - 5,5 миллиарда долларов, одежду трикотажную и вязаную одежду и аксессуары - 4,8 миллиарда, одежду и аксессуары из других материалов, а также рис - по почти 4 миллиарда, а еще хлопковые ткани - на 2,7 миллиарда.
Следом расположились почтовые марки, а также марки госпошлин, гербовая бумага и другая подобная продукция - их Пакистан экспортировал на 1,7 миллиарда долларов. Меди и изделий из нее Исламабад продал своим партнерам на 842,5 миллиона долларов, изделий из кожи, в основном одежды - на 668,6 миллиона, медицинских и ветеринарных приборов - на 449,1 миллиона. Замкнуло десятку охлажденное мясо крупного рогатого скота - 374,1 миллиона.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.