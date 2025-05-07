https://ria.ru/20250507/pakistan-2015710691.html

Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту

Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту - РИА Новости, 07.05.2025

Конфликт с Индией угрожает пакистанскому экспорту

Конфликт с Индией может затронуть экспортные поставки пакистанских товаров на почти 34 миллиарда долларов в год, больше всего это может сказаться на поставках... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:38:00+03:00

2025-05-07T23:38:00+03:00

2025-05-07T23:38:00+03:00

технологии

пакистан

индия

исламабад

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт с Индией может затронуть экспортные поставки пакистанских товаров на почти 34 миллиарда долларов в год, больше всего это может сказаться на поставках текстиля, одежды и риса, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Пакистана. Так, пакистанский экспорт по итогам прошлого года достиг 33,6 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала постельное белье и другой текстиль - 5,5 миллиарда долларов, одежду трикотажную и вязаную одежду и аксессуары - 4,8 миллиарда, одежду и аксессуары из других материалов, а также рис - по почти 4 миллиарда, а еще хлопковые ткани - на 2,7 миллиарда. Следом расположились почтовые марки, а также марки госпошлин, гербовая бумага и другая подобная продукция - их Пакистан экспортировал на 1,7 миллиарда долларов. Меди и изделий из нее Исламабад продал своим партнерам на 842,5 миллиона долларов, изделий из кожи, в основном одежды - на 668,6 миллиона, медицинских и ветеринарных приборов - на 449,1 миллиона. Замкнуло десятку охлажденное мясо крупного рогатого скота - 374,1 миллиона. Больше всего в прошлом году Пакистан экспортировал товары в США - 5,6 миллиарда долларов, ОАЭ - 2,42 миллиарда, Китай - 2,35 миллиарда, Великобританию - 2,2 миллиарда и Германию - 1,7 миллиарда. Россия расположилась на 59-ом месте. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/indija-2015531929.html

https://ria.ru/20250503/zapret--2014751793.html

пакистан

индия

исламабад

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, пакистан, индия, исламабад, операция синдур в пакистане