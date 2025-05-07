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Пакистан может нарастить силы на границе с Индией, заявил глава МО

Пакистан может нарастить силы на границе с Индией, заявил глава МО - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан может нарастить силы на границе с Индией, заявил глава МО

Пакистан располагает достаточными силами на границе с Индией, но может их нарастить в случае необходимости, заявил в интервью РИА Новости министр обороны... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:00:00+03:00

2025-05-07T20:00:00+03:00

2025-05-07T20:00:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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ИСЛАМАБАД, 7 мая – РИА Новости. Пакистан располагает достаточными силами на границе с Индией, но может их нарастить в случае необходимости, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. "У нас уже есть достаточное количество войск на нашей границе. Но если возникнет необходимость, мы можем нарастить группировки войск, стоящие перед линией контроля в Кашмире или на государственной границе", - сказал Асиф. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане