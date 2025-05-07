https://ria.ru/20250507/pakistan-2015671337.html

Пакистан ответит на удары Индии, если будет необходимо, заявили в МО страны

Пакистан ответит на удары Индии, если будет необходимо, заявили в МО страны - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан ответит на удары Индии, если будет необходимо, заявили в МО страны

Пакистан ответит на удары Индии, если сочтет необходимым, что повысит риск расширения конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр обороны республики... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:39:00+03:00

2025-05-07T19:39:00+03:00

2025-05-07T20:03:00+03:00

в мире

пакистан

индия

исламабад

операция синдур в пакистане

хаваджа мухаммад асиф

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ИСЛАМАБАД, 7 мая — РИА Новости. Пакистан ответит на удары Индии, если сочтет необходимым, что повысит риск расширения конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр обороны республики Хаваджа Асиф."Мы следим за ситуацией, и всякий раз, когда мы почувствуем необходимость принять ответные меры, мы тоже примем ответные меры. Это, безусловно, увеличит вероятность расширения этого конфликта в нечто большее, чем то, что происходит сегодня или что произошло прошлой ночью", — отметил он.Собеседник агентства также уточнил, что Исламабад еще не отвечал на удары со стороны Нью-Дели, а только отражал их. В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве подчеркнули, что не атаковали военные объекты Исламабада.В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250507/konflikt-2015537409.html

https://ria.ru/20250507/indija-2015531929.html

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в мире, пакистан, индия, исламабад, операция синдур в пакистане, хаваджа мухаммад асиф