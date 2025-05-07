Пакистан еще не отвечал на удары Индии, заявил глава Минобороны
Асиф: Пакистан пока только защищался от ударов Индии и еще не отвечал на них
© AP Photo / M.D. MughalВоенные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
© AP Photo / M.D. Mughal
Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
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ИСЛАМАБАД, 7 мая - РИА Новости. Пакистан пока только защищался от ударов Индии и еще не отвечал на них, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.
В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в исламской республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
"Мы еще не ответили за то, что произошло прошлой ночью. Мы просто защищали свое (воздушное - ред.) пространство и нашу территорию", - сказал агентству Асиф.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.