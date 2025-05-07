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Пакистан еще не отвечал на удары Индии, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 07.05.2025
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19:32 07.05.2025 (обновлено: 19:42 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015670139.html
Пакистан еще не отвечал на удары Индии, заявил глава Минобороны
Пакистан еще не отвечал на удары Индии, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан еще не отвечал на удары Индии, заявил глава Минобороны
Пакистан пока только защищался от ударов Индии и еще не отвечал на них, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:32:00+03:00
2025-05-07T19:42:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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ИСЛАМАБАД, 7 мая - РИА Новости. Пакистан пока только защищался от ударов Индии и еще не отвечал на них, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в исламской республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали."Мы еще не ответили за то, что произошло прошлой ночью. Мы просто защищали свое (воздушное - ред.) пространство и нашу территорию", - сказал агентству Асиф.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015569890.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан еще не отвечал на удары Индии, заявил глава Минобороны

Асиф: Пакистан пока только защищался от ударов Индии и еще не отвечал на них

© AP Photo / M.D. MughalВоенные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
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ИСЛАМАБАД, 7 мая - РИА Новости. Пакистан пока только защищался от ударов Индии и еще не отвечал на них, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.
В ночь на среду минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В министерстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в исламской республике, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
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"Мы еще не ответили за то, что произошло прошлой ночью. Мы просто защищали свое (воздушное - ред.) пространство и нашу территорию", - сказал агентству Асиф.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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