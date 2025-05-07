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СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек

СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек

При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, утверждает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:02:00+03:00

2025-05-07T10:02:00+03:00

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в мире

индия

пакистан

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, утверждает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве."Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам", — указано в материале.Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали. Также в Исламабаде обвинили Нью-Дели в ударе по ГЭС в Кашмире.При этом глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара.По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, в свою очередь, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Нью-Дели в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по территории страны, заявил, что "безрассудные действия" Нью-Дели приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. В ведомстве также заявили, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане