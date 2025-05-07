Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 07.05.2025 (обновлено: 14:09 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015461183.html
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек
При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, утверждает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:02:00+03:00
2025-05-07T14:09:00+03:00
в мире
индия
пакистан
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015531251_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e90ac5b7c8e3f2f0aabfbbf956854161.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, утверждает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве."Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам", — указано в материале.Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали. Также в Исламабаде обвинили Нью-Дели в ударе по ГЭС в Кашмире.При этом глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара.По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, в свою очередь, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Нью-Дели в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по территории страны, заявил, что "безрассудные действия" Нью-Дели приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. В ведомстве также заявили, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
индия
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ответных ударов Пакистана по целям в Индии
Последствия ответного удара Пакистана по целям в Индии
2025-05-07T10:02
true
PT0M29S
Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами
Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами.
2025-05-07T10:02
true
PT0M11S
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
2025-05-07T10:02
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015531251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e23e0872eab3378a4b9c7c17bf652920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Операция Синдур в Пакистане

СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек

© AP Photo / M.D. MughalТранспортировка тела погибшего в результате индийского удара недалеко от Музаффарабада в Пакистане. 7 мая 2025 года
Транспортировка тела погибшего в результате индийского удара недалеко от Музаффарабада в Пакистане. 7 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Транспортировка тела погибшего в результате индийского удара недалеко от Музаффарабада в Пакистане. 7 мая 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, утверждает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.
«
"Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам", — указано в материале.
Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны.
В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали. Также в Исламабаде обвинили Нью-Дели в ударе по ГЭС в Кашмире.
При этом глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара.
© AP Photo / M.D. Mughal

Последствия ракетного удара.

Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан

Последствия ракетного удара.

© AP Photo / M.D. Mughal
1 из 3
© AP Photo / K.M. Chaudary

Машина скорой помощи около места удара индийской армии, провинция Пенджаб, Пакистан.

Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб

Машина скорой помощи около места удара индийской армии, провинция Пенджаб, Пакистан.

© AP Photo / K.M. Chaudary
2 из 3
© AP Photo / M.D. Mughal

Военный около здания мечети, поврежденной при ударе индийской армии, Кашмир.

Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан

Военный около здания мечети, поврежденной при ударе индийской армии, Кашмир.

© AP Photo / M.D. Mughal
3 из 3

Последствия ракетного удара.

© AP Photo / M.D. Mughal
1 из 3

Машина скорой помощи около места удара индийской армии, провинция Пенджаб, Пакистан.

© AP Photo / K.M. Chaudary
2 из 3

Военный около здания мечети, поврежденной при ударе индийской армии, Кашмир.

© AP Photo / M.D. Mughal
3 из 3
По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, в свою очередь, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Нью-Дели в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по территории страны, заявил, что "безрассудные действия" Нью-Дели приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. В ведомстве также заявили, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан
1 мая, 08:00
 
В миреИндияПакистанОперация Синдур в Пакистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала