https://ria.ru/20250507/pakistan-2015443185.html
Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии
Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии
При ударе индийских войск по Пакистану погибли не менее 24 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на армию исламской республики. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:12:00+03:00
2025-05-07T08:12:00+03:00
2025-05-07T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. При ударе индийских войск по Пакистану погибли не менее 24 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на армию исламской республики."Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения", — указано в материале.В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших выросло до 61.Генерал также обвинил Нью-Дели в атаке на ГЭС в Кашмире."После <...> ночного <...> нападения Индия <...> нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его", — передал телеканал Samaa со ссылкой на Чаудри.Накануне вечером Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане.По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, со своей стороны, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащий Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
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Последствия ответных ударов Пакистана по целям в Индии
Последствия ответного удара Пакистана по целям в Индии
2025-05-07T08:12
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В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
2025-05-07T08:12
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Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами
Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами.
2025-05-07T08:12
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операция синдур в пакистане, в мире, пакистан, исламабад, нью-дели, индия
Операция Синдур в Пакистане, В мире, Пакистан, Исламабад, Нью-Дели, Индия