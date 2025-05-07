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Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии - РИА Новости, 07.05.2025
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08:12 07.05.2025 (обновлено: 09:55 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015443185.html
Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии
Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии
При ударе индийских войск по Пакистану погибли не менее 24 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на армию исламской республики. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:12:00+03:00
2025-05-07T09:55:00+03:00
операция синдур в пакистане
в мире
пакистан
исламабад
нью-дели
индия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. При ударе индийских войск по Пакистану погибли не менее 24 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на армию исламской республики.&quot;Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения&quot;, — указано в материале.В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших выросло до 61.Генерал также обвинил Нью-Дели в атаке на ГЭС в Кашмире.&quot;После &lt;...&gt; ночного &lt;...&gt; нападения Индия &lt;...&gt; нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его&quot;, — передал телеканал Samaa со ссылкой на Чаудри.Накануне вечером Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане.По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, со своей стороны, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащий Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
пакистан
исламабад
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Последствия ответных ударов Пакистана по целям в Индии
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операция синдур в пакистане, в мире, пакистан, исламабад, нью-дели, индия
Операция Синдур в Пакистане, В мире, Пакистан, Исламабад, Нью-Дели, Индия

Пакистан сообщил о 24 погибших после ударов индийской армии

© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. При ударе индийских войск по Пакистану погибли не менее 24 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на армию исламской республики.
«

"Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения", — указано в материале.

В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших выросло до 61.
Генерал также обвинил Нью-Дели в атаке на ГЭС в Кашмире.
«

"После <...> ночного <...> нападения Индия <...> нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его", — передал телеканал Samaa со ссылкой на Чаудри.

Накануне вечером Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане.
© Getty Images / NurPhoto/Sajad Hameed

Местные жители смотрят на обломки самолета, Кашмир.

Обломки истребителя в Кашмире

Местные жители смотрят на обломки самолета, Кашмир.

© Getty Images / NurPhoto/Sajad Hameed
1 из 4
© AP Photo / M.D. Mughal

Последствия ракетного удара.

Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан

Последствия ракетного удара.

© AP Photo / M.D. Mughal
2 из 4
© AP Photo / K.M. Chaudary

Машина скорой помощи около места удара индийской армии, провинция Пенджаб, Пакистан.

Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб

Машина скорой помощи около места удара индийской армии, провинция Пенджаб, Пакистан.

© AP Photo / K.M. Chaudary
3 из 4
© AP Photo / M.D. Mughal

Военный около здания мечети, поврежденной при ударе индийской армии, Кашмир.

Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан

Военный около здания мечети, поврежденной при ударе индийской армии, Кашмир.

© AP Photo / M.D. Mughal
4 из 4

Местные жители смотрят на обломки самолета, Кашмир.

© Getty Images / NurPhoto/Sajad Hameed
1 из 4

Последствия ракетного удара.

© AP Photo / M.D. Mughal
2 из 4

Машина скорой помощи около места удара индийской армии, провинция Пенджаб, Пакистан.

© AP Photo / K.M. Chaudary
3 из 4

Военный около здания мечети, поврежденной при ударе индийской армии, Кашмир.

© AP Photo / M.D. Mughal
4 из 4
По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, со своей стороны, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащий Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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