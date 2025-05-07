https://ria.ru/20250507/pakistan-2015442715.html

Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск

Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск - РИА Новости, 07.05.2025

Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск

Не менее 24 человек погибли и 46 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:08:00+03:00

2025-05-07T08:08:00+03:00

2025-05-07T08:42:00+03:00

в мире

пакистан

украинский демократический альянс за реформы (удар)

операция синдур в пакистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015444437_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa864fcd88175fc7aa12de29f2e67b4d.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Не менее 24 человек погибли и 46 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения."Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения", - отмечает телеканал.В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших в результате ударов выросло до 61.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015428829.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами. 2025-05-07T08:08 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, украинский демократический альянс за реформы (удар), операция синдур в пакистане