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Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск - РИА Новости, 07.05.2025
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08:08 07.05.2025 (обновлено: 08:42 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015442715.html
Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск
Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск - РИА Новости, 07.05.2025
Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск
Не менее 24 человек погибли и 46 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:08:00+03:00
2025-05-07T08:42:00+03:00
в мире
пакистан
украинский демократический альянс за реформы (удар)
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Не менее 24 человек погибли и 46 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения."Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения", - отмечает телеканал.В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших в результате ударов выросло до 61.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html
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Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами
Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами.
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в мире, пакистан, украинский демократический альянс за реформы (удар), операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Операция Синдур в Пакистане
Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск

Армия Пакистана заявила о 24 погибших и 46 раненных при ударах индийских войск

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Не менее 24 человек погибли и 46 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
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"Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения", - отмечает телеканал.
В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших в результате ударов выросло до 61.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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В миреПакистанУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Операция Синдур в Пакистане
 
 
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