Армия Пакистана заявила о 24 погибших из-за ударов индийских войск
Армия Пакистана заявила о 24 погибших и 46 раненных при ударах индийских войск
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Не менее 24 человек погибли и 46 ранены в результате удара индийских войск по Пакистану, сообщает телеканал Geo со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
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"Предоставляя дополнительную информацию о потерях, генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри сообщил, что число погибших возросло до 26 мирных жителей в шести населенных пунктах, подвергшихся удару со стороны Индии, 46 человек получили ранения", - отмечает телеканал.
В то же время, по данным телеканала Samaa, число пострадавших в результате ударов выросло до 61.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Террористическая организация, запрещена в России