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В Пакистане допустили остановку боевых действий против Индии - РИА Новости, 07.05.2025
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06:56 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015437902.html
В Пакистане допустили остановку боевых действий против Индии
В Пакистане допустили остановку боевых действий против Индии - РИА Новости, 07.05.2025
В Пакистане допустили остановку боевых действий против Индии
Пакистан готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит, заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:56:00+03:00
2025-05-07T06:56:00+03:00
в мире
индия
пакистан
россия
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пакистан готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит, заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. "Последние две недели мы говорили, что никогда не предпримем ничего враждебного против Индии. Но если Индия нападет, мы ответим. Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем (военные действия - ред.)", - заявил Асиф агентству Блумберг. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства. Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/istrebitel-2015434962.html
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в мире, индия, пакистан, россия, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Россия, Операция Синдур в Пакистане
В Пакистане допустили остановку боевых действий против Индии

Асиф: Пакистан готов свернуть боевые действия против Индии, если та отступит

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пакистан готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит, заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.
"Последние две недели мы говорили, что никогда не предпримем ничего враждебного против Индии. Но если Индия нападет, мы ответим. Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем (военные действия - ред.)", - заявил Асиф агентству Блумберг.
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Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация
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