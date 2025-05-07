https://ria.ru/20250507/pakistan-2015425170.html

СМИ: Пакистан сбил пять индийских истребителей

СМИ: Пакистан сбил пять индийских истребителей - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: Пакистан сбил пять индийских истребителей

Глава МО Пакистана Хаваджа Асиф утверждает, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии, сообщает телеканал Geo TV со... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:55:00+03:00

2025-05-07T02:55:00+03:00

2025-05-07T03:01:00+03:00

в мире

пакистан

индия

операция синдур в пакистане

rafale

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013902984_0:124:2544:1555_1920x0_80_0_0_9b540e44f1ffae569447b7cb5427b35c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МО Пакистана Хаваджа Асиф утверждает, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на министра.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения."Министр обороны Хаваджа Асиф подтвердил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на недавний... (удар Индии - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее телеканал Geo TV сообщал, что Пакистан сбил три индийских истребителя, том числе два самолета Rafale.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/modi-2015425272.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015421845.html

пакистан

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, индия, операция синдур в пакистане, rafale, россия