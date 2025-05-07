https://ria.ru/20250507/pakistan-2015420296.html
МИД Пакистана заявил о праве на адекватный ответ на удар Индии
МИД Пакистана заявил о праве на адекватный ответ на удар Индии - РИА Новости, 07.05.2025
МИД Пакистана заявил о праве на адекватный ответ на удар Индии
Исламабад оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры в любое время и в любом месте по своему выбору, заявил МИД Пакистана, комментируя удары... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:44:00+03:00
2025-05-07T01:44:00+03:00
2025-05-07T01:44:00+03:00
в мире
пакистан
индия
джамму
оон
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014320089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d62a6acf4fe67ff7740d6a2b2f44d0ab.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Исламабад оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры в любое время и в любом месте по своему выбору, заявил МИД Пакистана, комментируя удары Индии. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек. "Ситуация продолжает развиваться. Пакистан оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры в любое время и в любом месте по своему выбору в соответствии со статьей 51 Устава ООН и нормами международного права", - говорится в заявлении МИД. В ведомстве отметили, что "правительство, вооруженные силы и народ Пакистана едины перед лицом индийской агрессии". "Они всегда будут действовать с железной решимостью для защиты и сохранения суверенитета и территориальной целостности Пакистана", - добавили там. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/indiya-2015419987.html
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015419021.html
https://ria.ru/20250507/guterresh-2015417829.html
пакистан
индия
джамму
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014320089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb754bcb5a104f5a1f380e5416503518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, джамму, оон, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, ООН, Операция Синдур в Пакистане
МИД Пакистана заявил о праве на адекватный ответ на удар Индии
МИД Пакистана: Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Исламабад оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры в любое время и в любом месте по своему выбору, заявил МИД Пакистана, комментируя удары Индии.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана
. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия
атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
"Ситуация продолжает развиваться. Пакистан оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры в любое время и в любом месте по своему выбору в соответствии со статьей 51 Устава ООН
и нормами международного права", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что "правительство, вооруженные силы и народ Пакистана едины перед лицом индийской агрессии".
"Они всегда будут действовать с железной решимостью для защиты и сохранения суверенитета и территориальной целостности Пакистана", - добавили там.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России
террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация