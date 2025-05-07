https://ria.ru/20250507/pakistan-2015418009.html

В Пакистане заявили об атаке Индией пяти населенных пунктов

В Пакистане заявили об атаке Индией пяти населенных пунктов - РИА Новости, 07.05.2025

В Пакистане заявили об атаке Индией пяти населенных пунктов

Пакистанский премьер Шехбаз Шариф заявил, что Индия атаковала 5 населённых пунктов в Пакистане. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T01:13:00+03:00

2025-05-07T01:13:00+03:00

2025-05-07T01:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пакистанский премьер Шехбаз Шариф заявил, что Индия атаковала 5 населённых пунктов в Пакистане. "Коварный враг осуществил трусливые нападения на пять населенных пунктов в Пакистане. Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан", - написал Шариф в соцсети X. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/turtsiya-2015417426.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015416363.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, шехбаз шариф, операция синдур в пакистане