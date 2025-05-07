https://ria.ru/20250507/pakistan-2015416597.html
Число погибших после ударов Индии по Пакистану увеличилось до трех человек
Число погибших после ударов Индии по Пакистану увеличилось до трех человек - РИА Новости, 07.05.2025
Число погибших после ударов Индии по Пакистану увеличилось до трех человек
Число погибших после ударов Индии по объектам в Пакистане увеличилось до трех, заявил глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:54:00+03:00
2025-05-07T00:54:00+03:00
2025-05-07T01:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число погибших после ударов Индии по объектам в Пакистане увеличилось до трех, заявил глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф. Ранее телеканал Geo сообщал со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали. "У нас есть подтвержденные сообщения о гибели трех гражданских лиц, в том числе одного ребенка", - заявил Асиф агентству Франс Пресс. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/indiya-2015414903.html
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015413275.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, джамму, geo, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Geo, Операция Синдур в Пакистане
Число погибших после ударов Индии по Пакистану увеличилось до трех человек
AFP: число погибших после ударов Индии по Пакистану увеличилось до трех человек
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число погибших после ударов Индии по объектам в Пакистане увеличилось до трех, заявил глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Ранее телеканал Geo
сообщал со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана
генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, что в результате атаки Индии
минимум два человека погибли и 12 пострадали.
"У нас есть подтвержденные сообщения о гибели трех гражданских лиц, в том числе одного ребенка", - заявил Асиф агентству Франс Пресс.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России
террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация