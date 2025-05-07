https://ria.ru/20250507/pakistan-2015414530.html

ПВО Пакистана сбила два индийских самолета

ПВО Пакистана сбила два индийских самолета - РИА Новости, 07.05.2025

ПВО Пакистана сбила два индийских самолета

Силы противовоздушной обороны Пакистана сбили два самолета Rafale ВВС Индии после нарушения ими воздушного пространства, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:25:00+03:00

2025-05-07T00:25:00+03:00

2025-05-07T01:35:00+03:00

пакистан

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rafale

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Пакистана сбили два самолета Rafale ВВС Индии после нарушения ими воздушного пространства, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на источники в службе безопасности."Пакистан сбил два индийских самолета Rafale. Силы безопасности заявили, что подразделения ПВО Пакистана успешно сбили истребитель ВВС Индии Rafale после того, как он нарушил воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур, согласно официальным источникам", - отмечает телеканал.Телеканал отмечает, что ожидает официального подтверждения и дополнительных подробностей от армии Пакистана.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/indiya-2015414903.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015414369.html

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пакистан, в мире, индия, джамму, rafale, операция синдур в пакистане