https://ria.ru/20250507/pakistan-2015413679.html

Пакистан провел ответную атаку по целям в Индии

Пакистан провел ответную атаку по целям в Индии - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан провел ответную атаку по целям в Индии

Пакистан провёл ответную ракетную атаку по целям в Индии, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:06:00+03:00

2025-05-07T00:06:00+03:00

2025-05-07T02:33:00+03:00

пакистан

в мире

индия

джамму

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пакистан провёл ответную ракетную атаку по целям в Индии, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на источники.Ранее минобороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане."В ответ Пакистан нанёс ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии", - говорится в сообщении.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015413275.html

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Последствия ответных ударов Пакистана по целям в Индии Последствия ответного удара Пакистана по целям в Индии 2025-05-07T00:06 true PT0M29S

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пакистан, в мире, индия, джамму, операция синдур в пакистане