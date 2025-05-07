https://ria.ru/20250507/ovchinskiy-2015370917.html
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов - РИА Новости, 07.05.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов
С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:55:00+03:00
2025-05-07T09:55:00+03:00
2025-05-07T09:55:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На северо-востоке столицы с начала 2025 года по программе реновации расселили девять старых домов в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский. Около 1,5 тысячи жителей этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, отвечающих стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что на северо-востоке Москвы расселят 499 домов, новое жилье получат свыше более 86 тысяч граждан.Расселенные дома в рамках программы реновации полностью демонтируют, после чего на освобожденных площадках строят новые жилые комплексы. Благодаря этому происходит волновое переселение москвичей в новые современные квартиры.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение граждан в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250505/tsentr-2014892351.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов
Овчинский: девять домов расселили в СВАО по реновации с начала 2025 года
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На северо-востоке столицы с начала 2025 года по программе реновации расселили девять старых домов в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский. Около 1,5 тысячи жителей этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, отвечающих стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на северо-востоке Москвы расселят 499 домов, новое жилье получат свыше более 86 тысяч граждан.
Расселенные дома в рамках программы реновации полностью демонтируют, после чего на освобожденных площадках строят новые жилые комплексы. Благодаря этому происходит волновое переселение москвичей в новые современные квартиры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение граждан в Тимирязевском районе.