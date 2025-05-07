https://ria.ru/20250507/ovchinskiy-2015370917.html

Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов

Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов - РИА Новости, 07.05.2025

Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов

С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:55:00+03:00

2025-05-07T09:55:00+03:00

2025-05-07T09:55:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На северо-востоке столицы с начала 2025 года по программе реновации расселили девять старых домов в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский. Около 1,5 тысячи жителей этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, отвечающих стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что на северо-востоке Москвы расселят 499 домов, новое жилье получат свыше более 86 тысяч граждан.Расселенные дома в рамках программы реновации полностью демонтируют, после чего на освобожденных площадках строят новые жилые комплексы. Благодаря этому происходит волновое переселение москвичей в новые современные квартиры.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение граждан в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250505/tsentr-2014892351.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский