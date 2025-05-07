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Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов - РИА Новости, 07.05.2025
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09:55 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ovchinskiy-2015370917.html
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов - РИА Новости, 07.05.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов
С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:55:00+03:00
2025-05-07T09:55:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На северо-востоке столицы с начала 2025 года по программе реновации расселили девять старых домов в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский. Около 1,5 тысячи жителей этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, отвечающих стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что на северо-востоке Москвы расселят 499 домов, новое жилье получат свыше более 86 тысяч граждан.Расселенные дома в рамках программы реновации полностью демонтируют, после чего на освобожденных площадках строят новые жилые комплексы. Благодаря этому происходит волновое переселение москвичей в новые современные квартиры.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение граждан в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250505/tsentr-2014892351.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на северо-востоке Москвы по реновации расселили девять домов

Овчинский: девять домов расселили в СВАО по реновации с начала 2025 года

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала текущего года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации расселили девять домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На северо-востоке столицы с начала 2025 года по программе реновации расселили девять старых домов в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский. Около 1,5 тысячи жителей этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, отвечающих стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на северо-востоке Москвы расселят 499 домов, новое жилье получат свыше более 86 тысяч граждан.
Расселенные дома в рамках программы реновации полностью демонтируют, после чего на освобожденных площадках строят новые жилые комплексы. Благодаря этому происходит волновое переселение москвичей в новые современные квартиры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение граждан в Тимирязевском районе.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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