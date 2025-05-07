https://ria.ru/20250507/opros-2015473797.html
Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы
Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы
Более половины россиян считают праздник Дня Победы 9 мая главным событием в году, ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% - как семейную... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:47:00+03:00
2025-05-07T10:47:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более половины россиян считают праздник Дня Победы 9 мая главным событием в году, ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% - как семейную традицию, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Пятьдесят семь процентов опрошенных россиян назвали 9 Мая главным событием в году. Ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% - как семейную традицию. Пять процентов признались, что воспринимают День Победы просто как дополнительный выходной", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что треть респондентов предпочитают смотреть трансляции парада и других мероприятий из дома, почти четверть (24%) проводят время с близкими, вспоминая фронтовиков в семье, 19% устраивают сеансы патриотического кино, 15% участвуют в шествиях и городских акциях офлайн, а для 9% распорядок дня ничем особенным не отличается. "Участники опроса рассказали, какие из традиционных мероприятий к 9 Мая особенно важно сохранить для потомков. Почти половина (48%) назвали парад Победы и шествие "Бессмертного полка", 31% считают ценными личные истории ветеранов и семейную память. По 4% отдали предпочтение праздничным концертам и украшению городов. Возложение цветов и тематические выставки считают важными 6%, лекции и выступления в школах и вузах - 7%", - отметили аналитики. В исследовании уточняется, что 63% россиян рассказали, что у них есть родственники, прошедшие войну или работавшие в тылу. У 29% есть родные, погибшие на фронте, 5% не имеют прямых участников, но берегут память о событиях. Лишь 2% сообщили, что в их семье никто не был связан с войной, и 1% затруднились с ответом. Половина россиян полагают, что молодёжь в целом осведомлена об истории Победы, но поверхностно, а 23% считают, что интерес к теме снижается. По мнению 12% респондентов, современные дети и подростки почти ничего не знают о войне, столько же (12%) уверены в обратном - что в семьях и школах всё ещё рассказывают достаточно. Ещё 3% не смогли оценить уровень осведомлённости подрастающего поколения. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 апреля по 5 мая 2025 года, охват составил 31 921 интернет-пользователь.
https://ria.ru/20250507/repetitsii-1943570704.html
https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html
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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы
Rambler&Co: 57% россиян считают День Победы главным событием в году
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более половины россиян считают праздник Дня Победы 9 мая главным событием в году, ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% - как семейную традицию, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Пятьдесят семь процентов опрошенных россиян назвали 9 Мая главным событием в году. Ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% - как семейную традицию. Пять процентов признались, что воспринимают День Победы просто как дополнительный выходной", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что треть респондентов предпочитают смотреть трансляции парада и других мероприятий из дома, почти четверть (24%) проводят время с близкими, вспоминая фронтовиков в семье, 19% устраивают сеансы патриотического кино, 15% участвуют в шествиях и городских акциях офлайн, а для 9% распорядок дня ничем особенным не отличается.
"Участники опроса рассказали, какие из традиционных мероприятий к 9 Мая особенно важно сохранить для потомков. Почти половина (48%) назвали парад Победы и шествие "Бессмертного полка", 31% считают ценными личные истории ветеранов и семейную память. По 4% отдали предпочтение праздничным концертам и украшению городов. Возложение цветов и тематические выставки считают важными 6%, лекции и выступления в школах и вузах - 7%", - отметили аналитики.
В исследовании уточняется, что 63% россиян рассказали, что у них есть родственники, прошедшие войну или работавшие в тылу. У 29% есть родные, погибшие на фронте, 5% не имеют прямых участников, но берегут память о событиях. Лишь 2% сообщили, что в их семье никто не был связан с войной, и 1% затруднились с ответом.
Половина россиян полагают, что молодёжь в целом осведомлена об истории Победы, но поверхностно, а 23% считают, что интерес к теме снижается. По мнению 12% респондентов, современные дети и подростки почти ничего не знают о войне, столько же (12%) уверены в обратном - что в семьях и школах всё ещё рассказывают достаточно. Ещё 3% не смогли оценить уровень осведомлённости подрастающего поколения.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 апреля по 5 мая 2025 года, охват составил 31 921 интернет-пользователь.