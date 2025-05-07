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В Липецкой области объявили ракетную опасность
В Липецкой области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2025
В Липецкой области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщил в среду губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:11:00+03:00
2025-05-07T10:11:00+03:00
2025-05-07T10:11:00+03:00
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происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщил в среду губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ранее был введён в Липецкой области во вторник в 18:47 мск. Ракетную опасность ввели в среду в 9:52 мск. "Ракетная опасность на территории Липецкой области!", - сообщил Артамонов. Губернатор призвал жителей спрятаться в укрытии до отбоя ракетной опасности, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили ракетную опасность
В Липецкой области объявили ракетную опасность в 9:52 в среду