https://ria.ru/20250507/opasnost-2015437785.html

В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:51:00+03:00

2025-05-07T06:51:00+03:00

2025-05-07T06:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в 03.20 мск, она продлилась более трех часов. "Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/opasnost-2015435142.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)