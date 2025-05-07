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В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:51 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015437785.html
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:51:00+03:00
2025-05-07T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в 03.20 мск, она продлилась более трех часов. "Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015435142.html
тамбовская область
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Александр Устинов | Перейти в медиабанкРека Цна в городе Тамбов
Река Цна в городе Тамбов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Устинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ.
Опасность была объявлена в 03.20 мск, она продлилась более трех часов.
"Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
Саранск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Саранске объявили беспилотную опаность
Вчера, 05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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