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В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
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19:17 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/omsk-2015666182.html
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву
Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:17:00+03:00
2025-05-07T19:17:00+03:00
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Свыше 4 тысяч пассажиров ожидают своих рейсов в аэропортах 10 сибирских городов из-за позднего прибытия воздушных судов из Москвы. Помимо Омска задержки наблюдаются в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Новосибирска и Норильска. "В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", "Победа" в город Москву продолжительностью от 2 до 24 часов, ожидают свыше 400 пассажиров, из них 7 детей", – сообщили в пресс-службе. Ведомство контролирует, чтобы пассажирам оказывали все необходимые услуги, положенные в случаях задержки рейсов.
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html
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москва, омск, абакан, аэрофлот, россия, происшествия
Москва, Омск, Абакан, Аэрофлот, Россия, Происшествия
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву

Более 400 человек не могут вылететь из омского аэропорта в Москву

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПассажирка в аэропорту
Пассажирка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Пассажирка в аэропорту. Архивное фото
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Свыше 4 тысяч пассажиров ожидают своих рейсов в аэропортах 10 сибирских городов из-за позднего прибытия воздушных судов из Москвы. Помимо Омска задержки наблюдаются в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Новосибирска и Норильска.
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"В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", "Победа" в город Москву продолжительностью от 2 до 24 часов, ожидают свыше 400 пассажиров, из них 7 детей", – сообщили в пресс-службе.
Ведомство контролирует, чтобы пассажирам оказывали все необходимые услуги, положенные в случаях задержки рейсов.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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