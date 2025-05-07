https://ria.ru/20250507/omsk-2015666182.html
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву
Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:17:00+03:00
2025-05-07T19:17:00+03:00
2025-05-07T19:17:00+03:00
москва
омск
абакан
аэрофлот
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112641/55/1126415552_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0ee8eeee61100e168434fd35f94fd6f1.jpg
ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Свыше 4 тысяч пассажиров ожидают своих рейсов в аэропортах 10 сибирских городов из-за позднего прибытия воздушных судов из Москвы. Помимо Омска задержки наблюдаются в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Новосибирска и Норильска. "В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", "Победа" в город Москву продолжительностью от 2 до 24 часов, ожидают свыше 400 пассажиров, из них 7 детей", – сообщили в пресс-службе. Ведомство контролирует, чтобы пассажирам оказывали все необходимые услуги, положенные в случаях задержки рейсов.
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html
https://ria.ru/20250507/plan-2015470012.html
москва
омск
абакан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112641/55/1126415552_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6d81105e19c9faa2542975f425e4c712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, омск, абакан, аэрофлот, россия, происшествия
Москва, Омск, Абакан, Аэрофлот, Россия, Происшествия
В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву
Более 400 человек не могут вылететь из омского аэропорта в Москву