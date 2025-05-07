https://ria.ru/20250507/omsk-2015666182.html

В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву

В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

В Омске более 400 человек не могут вылететь в Москву

Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:17:00+03:00

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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Свыше 400 пассажиров ожидают отправку в аэропорту Омск-Центральный, из которых семь - дети, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Свыше 4 тысяч пассажиров ожидают своих рейсов в аэропортах 10 сибирских городов из-за позднего прибытия воздушных судов из Москвы. Помимо Омска задержки наблюдаются в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Новосибирска и Норильска. "В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", "Победа" в город Москву продолжительностью от 2 до 24 часов, ожидают свыше 400 пассажиров, из них 7 детей", – сообщили в пресс-службе. Ведомство контролирует, чтобы пассажирам оказывали все необходимые услуги, положенные в случаях задержки рейсов.

https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html

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москва, омск, абакан, аэрофлот, россия, происшествия