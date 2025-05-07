https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:30:00+03:00
2025-05-07T16:30:00+03:00
2025-05-07T17:07:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
международный аэропорт калуга
жуковский
раменский
калуга
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)", — написал он.Как подчеркнул заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, работа воздушного транспорта в условиях ограничений в некоторых аэропортах находится на особом контроле ведомства. Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах (в первую очередь Московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний.
https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015568733.html
жуковский
раменский
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", международный аэропорт калуга, жуковский, раменский, калуга
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Международный аэропорт Калуга, Жуковский, Раменский, Калуга
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров