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В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
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16:30 07.05.2025 (обновлено: 17:07 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:30:00+03:00
2025-05-07T17:07:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
международный аэропорт калуга
жуковский
раменский
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)", — написал он.Как подчеркнул заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, работа воздушного транспорта в условиях ограничений в некоторых аэропортах находится на особом контроле ведомства. Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах (в первую очередь Московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний.
https://ria.ru/20250507/aeroporty-2015568733.html
жуковский
раменский
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", международный аэропорт калуга, жуковский, раменский, калуга
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Международный аэропорт Калуга, Жуковский, Раменский, Калуга
В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения

В аэропортах Жуковский и Калуга ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)", — написал он.
Как подчеркнул заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, работа воздушного транспорта в условиях ограничений в некоторых аэропортах находится на особом контроле ведомства.
Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах (в первую очередь Московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний.
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
Вчера, 15:31
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэропорт "Жуковский"Международный аэропорт КалугаЖуковскийРаменскийКалуга
 
 
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