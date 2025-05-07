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Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.05.2025
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07:25 07.05.2025 (обновлено: 07:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ogranichenija-2015439640.html
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.05.2025
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"
Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 07.05.2025
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екатеринбург
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домодедово (аэропорт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. "Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации. Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.
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москва, екатеринбург, сочи, шереметьево (аэропорт), уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)
Москва, Екатеринбург, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт)
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"

"Уральские авиалинии" задержали 17 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика.
"Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации.
Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты
Вчера, 06:12
 
МоскваЕкатеринбургСочиШереметьево (аэропорт)Уральские авиалинииДомодедово (аэропорт)
 
 
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