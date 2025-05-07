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Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.05.2025
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"
Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:25:00+03:00
2025-05-07T07:25:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. "Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации. Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.
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москва, екатеринбург, сочи, шереметьево (аэропорт), уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)
Москва, Екатеринбург, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт)
Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"
"Уральские авиалинии" задержали 17 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы