https://ria.ru/20250507/ogranichenija-2015439640.html

Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"

Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.05.2025

Временные ограничения задержали 17 рейсов "Уральских авиалиний"

Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:25:00+03:00

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москва

екатеринбург

сочи

шереметьево (аэропорт)

уральские авиалинии

домодедово (аэропорт)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. "Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации. Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.

https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015436328.html

москва

екатеринбург

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москва, екатеринбург, сочи, шереметьево (аэропорт), уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)