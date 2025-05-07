https://ria.ru/20250507/npo-2015442463.html

В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"*

В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"* - РИА Новости, 07.05.2025

В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране чешской НПО "Фонд 19/29"*, занимавшейся очернением России, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:11:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

чехия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране чешской НПО "Фонд 19/29"*, занимавшейся очернением России, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура РФ признала деятельность чешской организации нежелательной. Неправительственная организация Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29*, z.s. (Чешская Республика) была создана в июле 2015 года для продолжения на территории Чехии деятельности российской некоммерческой организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29" (ликвидирована в 2016 г.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что фонд входит в "Глобальную сеть журналистов-расследователей" (США), деятельность которой также признана нежелательной на территории России, является членом нежелательной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сотрудничает с нежелательной организацией "Сетевое объединение журналистов расследователей"* (Украина).По данным ведомства, организация сосредоточена на очернении России, в том числе с помощью соответствующих публикаций в интернете, а также реализации программ и проектов, дискредитирующих политику страны и ее руководство.* Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html

https://ria.ru/20250503/pljuschev-2014734762.html

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, чехия