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В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"* - РИА Новости, 07.05.2025
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08:00 07.05.2025 (обновлено: 08:11 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/npo-2015442463.html
В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"*
В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"* - РИА Новости, 07.05.2025
В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"*
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране чешской НПО "Фонд 19/29"*, занимавшейся очернением России, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:00:00+03:00
2025-05-07T08:11:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
чехия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране чешской НПО "Фонд 19/29"*, занимавшейся очернением России, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура РФ признала деятельность чешской организации нежелательной. Неправительственная организация Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29*, z.s. (Чешская Республика) была создана в июле 2015 года для продолжения на территории Чехии деятельности российской некоммерческой организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29" (ликвидирована в 2016 г.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что фонд входит в "Глобальную сеть журналистов-расследователей" (США), деятельность которой также признана нежелательной на территории России, является членом нежелательной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сотрудничает с нежелательной организацией "Сетевое объединение журналистов расследователей"* (Украина).По данным ведомства, организация сосредоточена на очернении России, в том числе с помощью соответствующих публикаций в интернете, а также реализации программ и проектов, дискредитирующих политику страны и ее руководство.* Деятельность организации признана нежелательной в России
https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html
https://ria.ru/20250503/pljuschev-2014734762.html
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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, чехия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Чехия
В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране чешской НПО "Фонд 19/29"*, занимавшейся очернением России, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура РФ признала деятельность чешской организации нежелательной. Неправительственная организация Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29*, z.s. (Чешская Республика) была создана в июле 2015 года для продолжения на территории Чехии деятельности российской некоммерческой организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29" (ликвидирована в 2016 г.)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что фонд входит в "Глобальную сеть журналистов-расследователей" (США), деятельность которой также признана нежелательной на территории России, является членом нежелательной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сотрудничает с нежелательной организацией "Сетевое объединение журналистов расследователей"* (Украина).
По данным ведомства, организация сосредоточена на очернении России, в том числе с помощью соответствующих публикаций в интернете, а также реализации программ и проектов, дискредитирующих политику страны и ее руководство.
* Деятельность организации признана нежелательной в России
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РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествияЧехия
 
 
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