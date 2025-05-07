https://ria.ru/20250507/novorossiysk-2015550991.html
В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы
В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы
Парад в честь Дня Победы в Новороссийске состоится, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:46:00+03:00
2025-05-07T14:46:00+03:00
2025-05-07T14:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
80-летие победы в великой отечественной войне
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Парад в честь Дня Победы в Новороссийске состоится, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Когда началась война, вся страна превратилась в большой фронт, и сегодня мы должны стать единым фронтом, быть достойными наших героических предков. Благодарен правоохранительным органам за твердую позицию, мы обсуждали этот вопрос и приняли решение по проведению парада в Новороссийске. Это огромная ответственность, чтобы все состоялось в штатном режиме... Парад в городе-герое, где наш символ мужества – Малая Земля, состоится", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015534952.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы
Губернатор Кондратьев: в Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы