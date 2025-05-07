https://ria.ru/20250507/novorossiysk-2015550991.html

В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы

В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Новороссийске пройдет парад в честь Дня Победы

Парад в честь Дня Победы в Новороссийске состоится, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:46:00+03:00

2025-05-07T14:46:00+03:00

2025-05-07T14:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

новороссийск

краснодарский край

вениамин кондратьев

80-летие победы в великой отечественной войне

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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Парад в честь Дня Победы в Новороссийске состоится, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Когда началась война, вся страна превратилась в большой фронт, и сегодня мы должны стать единым фронтом, быть достойными наших героических предков. Благодарен правоохранительным органам за твердую позицию, мы обсуждали этот вопрос и приняли решение по проведению парада в Новороссийске. Это огромная ответственность, чтобы все состоялось в штатном режиме... Парад в городе-герое, где наш символ мужества – Малая Земля, состоится", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015534952.html

новороссийск

краснодарский край

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Варвара Скокшина

новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, 80-летие победы в великой отечественной войне