https://ria.ru/20250507/novgorod-2015608005.html
В Великом Новгороде подросток получил ножевое ранение
В Великом Новгороде подросток получил ножевое ранение - РИА Новости, 07.05.2025
В Великом Новгороде подросток получил ножевое ранение
Подросток в Великом Новгороде получил ножевое ранение от сверстника, он сейчас находится в больнице, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:03:00+03:00
2025-05-07T18:03:00+03:00
2025-05-07T18:03:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Подросток в Великом Новгороде получил ножевое ранение от сверстника, он сейчас находится в больнице, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Уточняется, что в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе конфликта подросток нанес ножевое ранение сверстнику. "В Великом Новгороде следователи СК выясняют обстоятельства причинения ножевого ранения подростку… Пострадавшему оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, подросток напал на сверстника, а затем с ножом пришел на территорию одной из школ Великого Новгорода, где и был задержан. Прокуратура тоже организовала проверку. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков.
https://ria.ru/20250502/nozh-2014684124.html
https://ria.ru/20241123/konflikt-1985345409.html
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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде подросток получил ножевое ранение
В Великом Новгороде подросток получил ножевое ранение от сверстника