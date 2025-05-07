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Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе - РИА Новости, 07.05.2025
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20:12 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/nebenzja-2015680378.html
Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе
Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе - РИА Новости, 07.05.2025
Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе
Нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников: в ряде стран Европы сносят памятники героям Великой Отечественной, на Украине – проводят факельные... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:12:00+03:00
2025-05-07T20:12:00+03:00
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников: в ряде стран Европы сносят памятники героям Великой Отечественной, на Украине – проводят факельные шествия в чести неонацистов и запрещают русский язык, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы не дадим забыть международной общественности, что последователи Гитлера не остались в 1945 году, нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников. В Европе планомерно растет число праворадикальных движений и их участников", - сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Российский дипломат напомнил, что в странах Балтии прошли марши бывших пособников Гитлера, а в Восточной Европе стали сносить памятники героям, отдавшим жизнь за победу над нацизмом. На Украине же после антиконституционного переворота на майдане и нескольких лет "промывки мозгов" все больше заметны параллели с Третьим рейхом, добавил Небензя. "Все это происходит на фоне сноса памятников борцам с фашизмом, провозглашения национальными героями заместителя командира подчиненного абверу спецподразделения "Нахтигаль" Романа Шухевича или пособника нацистов Степана Бандеры, проведения факельных шествий в дни памятных для неонацистов дат, запрета русского языка. Так, в Киеве проспект советского генерала Ватутина – героя Второй мировой войны, освободителя Украины от нацистов, был переименован в проспект Степана Бандеры и Романа Шухевича", – подчеркнул он.
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в мире, украина, европа, россия, василий небензя, роман шухевич, степан бандера, оон
В мире, Украина, Европа, Россия, Василий Небензя, Роман Шухевич, Степан Бандера, ООН
Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе

Небензя заявил, что нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников: в ряде стран Европы сносят памятники героям Великой Отечественной, на Украине – проводят факельные шествия в чести неонацистов и запрещают русский язык, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Мы не дадим забыть международной общественности, что последователи Гитлера не остались в 1945 году, нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников. В Европе планомерно растет число праворадикальных движений и их участников", - сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Российский дипломат напомнил, что в странах Балтии прошли марши бывших пособников Гитлера, а в Восточной Европе стали сносить памятники героям, отдавшим жизнь за победу над нацизмом. На Украине же после антиконституционного переворота на майдане и нескольких лет "промывки мозгов" все больше заметны параллели с Третьим рейхом, добавил Небензя.
"Все это происходит на фоне сноса памятников борцам с фашизмом, провозглашения национальными героями заместителя командира подчиненного абверу спецподразделения "Нахтигаль" Романа Шухевича или пособника нацистов Степана Бандеры, проведения факельных шествий в дни памятных для неонацистов дат, запрета русского языка. Так, в Киеве проспект советского генерала Ватутина – героя Второй мировой войны, освободителя Украины от нацистов, был переименован в проспект Степана Бандеры и Романа Шухевича", – подчеркнул он.
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В миреУкраинаЕвропаРоссияВасилий НебензяРоман ШухевичСтепан БандераООН
 
 
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